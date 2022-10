L’avete riconosciuta? La bambina nella foto è oggi una donna famosissima | Ecco di chi si tratta

Sulla rete sta circolando la foto di una bambina che oggi è una conduttrice molto famosa e amata. Avete riconosciuto di chi si tratta? Oggi lei è bellissima!

Già dalla foto si può capire che è una bambina dolcissima, e oggi quella bambina è una delle conduttrici più conosciute e amate in Italia. La foto sta facendo il giro del web e l’identità della piccola ha stupito tutti: si tratta proprio di lei! La riconoscete?

Si tratta di un personaggio dello spettacolo molto apprezzato dagli italiani, una donna che ha sempre il sorriso sulle labbra e sa rispondere alle critiche senza farsi mettere i piedi in testa. Oggi la conduttrice ha 43 anni e si gode la sua fama e i suoi fan. Rispetto alla foto il look dei capelli è cambiato molto: la conduttrice non li tiene più raccolti e con la frangetta.

La misteriosa conduttrice è naturalizzata italiana e le sue origini sono di un paese abbastanza vicino al nostro. La sua carriera è iniziata come modella e ha esordito poi in televisione nel 1998. Negli anni 2000 ha ottenuto una grande fama, in particolare conducendo un programma comico su Mediaset. Ha anche recitato in diversi film e serie tv e miniserie.

La bambina nella foto, ecco chi è

Siete riusciti a indovinare di chi si tratta nella foto? I tratti della bambina lei li ha mantenuti anche da adulta: guardando bene si riconosce la brava e bella Vanessa Incontrada, tra le conduttrici più apprezzate d’Italia.

È vero, è molto cambiata, ma quello sguardo intelligente e quel sorriso sincero sono rimasti gli stessi. Vanessa, quel sorriso, lo esibisce molto spesso durante i suoi programmi, e anche questa è una caratteristica che i telespettatori hanno apprezzato molto. La conduttrice è stata spesso al centro del gossip, purtroppo per la maggior parte delle volte a causa del suo aspetto fisico.

La conduttrice, infatti, viene spesso presa in giro per le sue rotondità e messa a confronto contro altre showgirl più magre. La Incontrada ha risposto più volte a queste “accuse”, dicendosi fiera del suo corpo e in pace con sé stessa.

Sul suo profilo Instagram cerca sempre di far passare messaggi positivi, tra i quali in particolare l’amore verso se stesse e l’accettazione. La donna in passato ha sofferto per le prese in giro e oggi non vuole più nascondersi di fronte a chi pensa di abbatterla puntando il dito contro il suo fisico. Per questo motivo ha tanti follower che la supportano e la ringraziano per aiutarli ad accettarsi così come sono.