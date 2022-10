Antonella Fiordelisi, sapete con chi stava? Lui famosissimo, quarant’anni di età di differenza / FOTO

Antonella Fiordelisi ha vissuto una storia d’amore importante con un presentatore televisivo molto conosciuto e con il quale aveva una grande differenza di età. Ecco chi era questa persona molto conosciuta.

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti della nuova stagione del Grande Fratello Vip e sembra che lei sia anche una delle favorite del pubblico. Dopo il caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia, Antonella ha conquistato i fan del Gf Vip per aver preso a cuore la vicenda di Marco e la storia della sua depressione, tanto da essere in effetti l’unica ad aver dimostrato sensibilità nei confronti di Bellavia.

Dopo l’uscita di Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro i suoi compagni della casa i quali, come si sa, si erano comportati davvero male nei confronti di Bellavia, isolandolo. Ma non è finita qui perché Antonella ha provato a far uscire Gegia dalla casa del Gf ma senza risultati, anche se poco dopo la stessa è stata eliminata dal pubblico.

Con l’uscita di Gegia le reazioni positive da parte del pubblico nei confronti di Antonella si sono affievolite e ciò è dipeso dall’atteggiamento di lei nei riguardi di Edoardo Donnamaria, con il quale ha avuto un flirt e sembra ci sia stato un bacio. Lei ha pensato di farlo ingelosire avvicinandosi a Antonino Spinalbese al quale ha fatto un massaggio che comprendeva i glutei con relativi apprezzamenti al fondoschiena di lui.

La storia del massaggio ha fatto infuriare Edoardo, rivale dichiarato di Antonino, tra i due si sa molto bene non corre una grande simpatia, anzi si stanno cordialmente antipatici oltre che essere in costante competizione tra di loro. Evidentemente Antonella Fiordelisi è l’oggetto di interesse di entrambi.

Ma lei, nel caso non lo sapeste è stata già insieme a qualcuno che ha partecipato a un reality show, tra i suoi ex infatti c’è stato Francesco Chiofalo, protagonista di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione Show che oggi sta con Drusilla Gucci. Un altro ex di Antonella è Carlos Maria Corona, figlio di Nina Moric e di Fabrizio Corona.

Inoltre tra i vip con cui Antonella è stata c’è anche il calciatore Higuain con il quale avrebbe avuto una breve storia. Ma chi è il presentatore con cui la gieffina ha avuto una relazione?

Si tratta di un presentatore famoso e tra loro c’erano ben 36 anni di età.

Con chi ha avuto una relazione Antonella Fiordelisi?

Ci sono delle foto che raccontano del flirt di cui vi stiamo accennando e mostrano la schermitrice in compagnia di Massimo Giletti. Quest’ultimo si è da poco separato dalla sua compagna storica Angela Tuccia.

Sembra che Massimo e Antonella si siano frequentati nel corso dell’estate finché lei non ha saputo di dover partecipare al Grande Fratello Vip e ha dovuto mettersi in quarantena. Quindi la storia tra Fiordelisi e Giletti sembra essere stata solo un’avventura anche se i rumors non escludono un ritorno di fiamma.