Chiara Ferragni ‘uccide’ Fedez: quello che ha detto è pesante | La crisi è sempre più limpida?

Sembra che ci sia aria di crisi a casa Ferragni – Fedez, almeno a giudicare dal video postato da Chiara Ferragni sul uno dei suoi canali social network. Si tratterebbe di un video sibillino postato su Tik Tok che è stato cancellato subito dopo la pubblicazione dalla influencer. Ed è subito giallo.



Questa volta parrebbe che l’influencer digitale più famosa del mondo si sia lasciata scappare un’indiscrezione poco lusinghiera, immediatamente cancellata sul marito, il cantante e produttore Fedez. Questo video è sparito dalla rete. Forse qualche “turista” del dark web potrebbe anche cercare di recuperarlo dai meandri della rete, ma quello che traspare dalla coppia è sempre difficile da decifrare.

Non è tutto oro quello che luccica e l’imprenditrice più famosa dell’internet lo sa bene, tanto da lasciarsi scappare un commento assai poco velato sul marito. E non è la prima volta, Chiara è avvezza a questi “errorini social” che però mostrerebbero le crepe di quella che appare una coppia ed una famiglia perfetta.

Dopo la proposta di matrimonio in grande stile, sempre molto pubblico, con dichiarazione d’amore annessa e un matrimonio ancora più chiacchierato di quello tra Kate e William d’Inghilterra, i due coniugi Ferragni – Lucia non tralasciano di documentare la vita quotidiana della propria famiglia, figli compresi, Leone e la tenera secondogenita Vittoria.

Ma cosa mostrava il video cancellato e sostituito con un contenuto molto più leggero sugli outfit impeccabili di Chiara? Un siparietto dei due fratellini, Leone e Vittoria in cui la piccola cercava di dare un bacino al fratello, che come da classico copione la scansava, sdegnato, rendendolo un meme: sopra l’immagine della figlioletta, che cercava di baciare il fratello, aveva scritto “Io” e su quella di Leone imbronciato “tutte le persone anaffettive che mi scelgo nella vita”.

Ed è subito gossip, che non è sfuggito allo sguardo attento dei follower che, dopo queste parole della Ferragni e la sparizione del video dal social, hanno iniziato a maturare sospetti e teorie sulla solidità della coppia più social d’Italia.

Una breve frase della Ferragni sulla sua personale insoddisfazione verso il marito e il suo presunto carattere anaffettivo avrebbe aperto scenari post-apocalittici sulla sua storia d’amore con Fedez, che ha subito fatto pensare a una profonda e dolorosa crepa in quella che appare, da diverso tempo, come la coppia perfetta.

Il dettaglio sospetto? Un’immagine di Fedez senza la fede al dito, chiaramente subito smentita con anulari a favor d’obbiettivo.

È solo un classico problema di incomprensioni di coppia o c’è dell’altro? Da settimane si vocifera di “maretta” tra i due; è in arrivo una crisi per una delle coppie più chiacchierate del web? Non è dato saperlo, ma quel che è certo è che ancora una volta è caccia al video scomparso.