Parla il legale di Fiordelisi, “Se è così sicuro autorizzi la pubblicazione dei messaggi”, la questione Totti si fa bollente

I legali di Antonella Fiordelisi si sono scagliati contro Alex Nuccetelli dopo che l’uomo ha accusato l’ex gieffina di aver mentito riguardo Francesco Totti. Ecco cos’hanno dichiarato.

Francesco Totti non può proprio stare tranquillo: oltre a doversela vedere con Ilary Blasi e le questioni riguardanti la separazione, ora è finito in mezzo a un nuovo ciclone di gossip a causa di una confessione di Antonella Fiordelisi, ex gieffina che ha rivelato segreti scottanti sul calciatore.

Una nuova gatta da pelare per l’ex calciatore che ora deve destreggiarsi non più con la palla ma con il gossip e le accuse da ogni parte. Mentre non si hanno ancora notizie della situazione in tribunale, proseguono le indiscrezioni più disparate.

Antonella Fiordelisi: i legali contro Nuccetelli

Alex Nuccetelli non è nuovo alla cronaca del gossip: l’amico dell’ex calciatore è apparso più volte tra i co-protagonisti della separazione più seguita d’Italia, accusato da Ilary di aver detto falsità sul suo conto e di averla tradita come amico.

Oggi l’uomo si ritrova a dover far fronte ai legali di Antonella Fiordelisi che lo hanno accusato di dire il falso sulla loro cliente. “Egregio Sig Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza” hanno scritto in una lettera indirizzata a lui.

Tutto ciò nasce da una confessione della Fiordelisi che ha svelato di aver ricevuto dei messaggi privati da Totti quando lui e Ilary erano già in crisi. Nuccetelli ha risposto all’indiscrezione dicendo che è tutto falso e che la donna è una bugiarda.

La lettera dei legali prosegue: “Premesso che la confidenza riguarda una semplice “richiesta di messaggi” su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig.

Totti, come lei stesso si è definito, di chiedere al sig Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua richiesta di messaggi. Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione”.

Il team di legali ha affermato che, in caso non venisse data l’autorizzazione a pubblicare gli screenshot, si aspettano almeno delle scuse verso la loro cliente. Se anche questo non dovesse accadere, minacciano di procedere per vie legali nei confronti di Totti e del suo portavoce.