Foto di Chanel Totti dal chirurgo estetico, si parla di ritocchini. È polemica sui social

Le immagini inedite di Chanel Totti hanno lasciato tutti di stucco. La ragazza, a detta di alcuni, sembra essere ricorsa al ritocchino del chirurgo.

La coppia Francesco Totti ed Ilary Blasi da quel lontano 2005, ossia l’anno del loro matrimonio, ha sempre attirato l’attenzione dei tabloid italiani e no. Grazie alla loro unione ventennale Totti e Ilary hanno fatto sognare milioni di fan, i quali hanno sperato sempre nel lieto fine. Purtroppo, Francesco e la Blasi hanno annunciato il divorzio all’inizio di quest’estate confermando voci di crisi già in giro da febbraio 2022.

Dopo il comunicato diffuso quel lontano undici luglio, i due ex coniugi hanno vissuto esistenze separate cercando di mantenere un po’ di privacy per i loro figli. In realtà, Francesco Totti ha deciso di rilasciare un’intervista al veleno con la sua ex accusandola di tradimenti e di avergli rubato i Rolex. Dopo un po’ di silenzio, la Blasi ha replicato di recente con una storia di Instagram in cui ironicamente si filmava vicino ad un negozio di Rolex mentre taggava Francesco Totti.

Insomma, ancora adesso pare che i pettegolezzi sulla famiglia non finiscano mai. Totti è sempre più felice grazie alla nuova campagna Noemi con la quale ha festeggiato il suo primo compleanno da uomo separato, Ilary, invece, sta riscoprendo un nuovo lato social che la porta a condividere la sua vita privata e lavorativa con i suoi follower.

Ma a far parlare le persone questa volta è l’aspetto fisico di una delle loro figlie: si tratta di Chanel Totti. Ecco le voci che circolano sul web.

Le immagini di Chanel

Nonostante Francesco Totti e Ilary Blasi siano ai ferri corti i rispettivi rapporti con i loro figli vanno benissimo. Christian, Chanel ed Isabel sono molto legati ad entrambi i genitori con i quali condividono passioni e dolori. In particolare, Christian vuole seguire le orma di suo padre ed è per questo che fa molto affidamento sulla sua grande esperienza di calciatore mentre cerca di farsi spazio nelle giovanili della Roma. L’obiettivo è quello di creare una generazione di Totti che gravitano attorno a questa squadra, un po’ come è successo a Maldini con il Milan.

Chanel, invece, ha di recente postato una foto con sua mamma Ilary in cui appare un po’ diversa rispetto ad altre sue immagini. In effetti, Chanel è ovviamente cresciuta ma qualcuno ipotizza che la secondogenita di casa abbia chiesto l’aiuto del chirurgo. Parrebbe ovviamente un po’ strano contando che la ragazza ha appena quindici anni.

Eppure, c’è chi ha fatto il confronto con passato mettendo in evidenza i probabili ritocchini dal medico estetico, al naso e alla bocca. Che queste voci siano vere o no non è dato saperlo. Di sicuro, Chanel si sta trasformando in una bellissima donna.