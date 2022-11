Sapete quanto guadagna Sonia Bruganelli? “Cifre esagerate”, indignazione contro Mediaset

Quanto spende Mediaset per Sonia Bruganelli? Il cachet dell’opinionista del Grande Fratello Vip ha dell’incredibile: stiamo parlando di cifre esorbitanti che nessuno si aspettava. La notizia ha diviso il web: ecco quanto guadagna.

Contro ogni aspettativa – visto che lei stessa aveva esposto il desiderio di abbandonare il ruolo – anche quest’anno Sonia Bruganelli è negli studi del Grande Fratello Vip – il programma condotto da Alfonso Signorini – nelle vesti di opinionista.

Sempre diretta nei commenti e senza peli sulla lingua, la Bruganelli quest’anno è affiancata da Orietta Berti. Durante l’edizione precedente del reality show, invece, era stata Adriana Volpe la sua compagna di viaggio, ma tra le due non scorreva buon sangue, anzi.

La vecchia coppia di opinioniste litigava spesso in diretta e al di fuori del programma, guadagnandosi un posto sulle copertine di gossip e spesso diventando protagoniste di teatrini proprio durante il GF Vip.

Ma quanto guadagna la moglie di Paolo Bonolis per il suo ruolo di opinionista? Sono uscite le cifre che corrispondono al cachet riservato da Mediaset. Si tratta di uno stipendio davvero alto che nessuno poteva immaginare.

Si sa, partecipare a un reality è un’esperienza totalizzante che porta via un sacco di tempo, anche se il tuo ruolo è fare l’opinionista. Infatti, il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip tiene Orietta Berti e Sonia Bruganelli sedute sulle sedie rosse per ben due sere a settimana.

Nessuno, però, si aspettava che la moglie di Paolo Bonolis guadagnasse così tanto dalla sua mansione di opinionista. Secondo quanto riferito dal sito cinquequotidiano, Mediaset spenderebbe per Sonia Bruganelli 12.000 euro alla settimana. Una cifra esorbitante che ha sconvolto il pubblico, che non ha perso occasione di far sentire la sua voce tramite i social network più utilizzati dagli utenti per commentare in diretta il programma di Mediaset.

Non è affatto uno stipendio basso, contando la durata del GF Vip che – come abbiamo visto negli ultimi due anni – raggiunge tranquillamente di 5 mesi.

Se il reality durasse fino a marzo come l’anno scorso, allora Sonia Bruganelli godrebbe di un guadagno complessivo molto alto. La notizia del cachet riservato all’opinionista non è passata inosservata agli occhi del pubblico, soprattutto quello del web, che si è diviso.

Alcuni utenti pensano che sia una cifra giusta, o quantomeno si aspettavano che guadagnasse così tanto. Molti altri, però, ritengono che sia uno stipendio esagerato e fuori luogo per il suo ruolo, soprattutto se confrontato con altri lavori e l’impegno che richiedono.