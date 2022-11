Ilary Blasi e Noemi Bocchi finalmente a confronto: Quella prima uscita

Il discorso su Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue e nuovi risvolti sono venuti a galla, anche in relazione alla nuova coppia Totti – Bocchi.

Noemi, la fidanzata in carica è stata al centro dei riflettori tanto quanto i protagonisti del divorzio dell’anno. Tutti hanno detto la loro opinione su questa nuova coppia, perfino Ilary Blasi che finalmente si è espressa su Noemi. Ecco cosa ha detto.

Con il compleanno del Pupone, festeggiato con le persone più care, tra le quali la stessa Noemi, si è ufficializzata la nuova relazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. Insomma se prima tutto ruotava intorno alle paparazzate di loro in vacanza, con il festeggiamento del compleanno la coppia è uscita allo scoperto. Insomma la vita di Francesco Totti è andata avanti e lui sembra decisamente ad un nuovo capitolo della sua vita.

Nel frattempo abbiamo visto come Ilary Blasi ha reagito all’accusa dell’ex marito di aver rubato la di lui collezione di rolex, con un video ironico che prendeva in giro lui e citava Striscia la notizia davanti alla vetrina di Rolex. Ma di tutte le cose che sono state dette, qual è in effetti la posizione di Ilary Blasi sulla storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Come l’ha presa? Il gesto dell’ex letterina non è passato inosservato.

Il gesto clamoroso di Ilary Blasi

Inizialmente, come abbiamo detto Francesco Totti ha cercato in ogni modo di nascondere la sua storia con Noemi Bocchi, anche se i paparazzi gli sono stati addosso. Ultimamente invece ha smesso di porsi questi problemi e i due si vedono sempre più spesso in giro. L’intenzione di Totti di uscire allo scoperto era già stata manifestata chiaramente nel corso dell’intervista con il Corriere.

L’amore è uscito finalmente alla luce del sole e ormai le foto della coppia in diverse situazioni pubbliche stanno facendo il giro del web. Ma come ha reagito Ilary Blasi all’ultima foto della coppia?

La conduttrice lo ha detto con un video per il quale ci è voluto tanto coraggio. Senza peli sulla lingua Ilary Blasi ha pubblicato sui social un altro video che ha sorpreso tutti.

Si tratta di un filmato che la vede mentre era all’International Circus Festival of Italy, Città di Latina e in quella occasione è stata una “cavia” per le acrobazie in bicicletta di un super acrobata.

Il gesto è stato visto come una chiara risposta ai follower del suo stato d’animo più rilassato e sostanzialmente indifferente ai fatti che si stanno verificando dall’altra parte della barricata. Ilary Blasi sta riscoprendo una nuova vita senza Francesco Totti e sembra andarle più che bene, con buona pace di coloro che si aspettavano una grande sofferenza.