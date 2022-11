Renzo Arbore e Mara Venier, perché finì l’amore? Dopo anni spunta il doloroso motivo

In una recente intervista Mara Venier ha raccontato del suo amore con Renzo Arbore e dei motivi che li portarono alla separazione.

Come sappiamo la regina della domenica, zia Mara, ha sempre raccontato e ricordato con grande affetto i suoi amori passati, prima di sposare Nicola Carraro. Tra gli amori di Mara Venier, uno dei più celebri è stato Renzo Arbore, ma tra i due finì in modo doloroso. Ecco cosa sappiamo.

Zia Mara nazionale è sempre stata fra le regine della televisione, una delle più amate e la sua Domenica In detiene ancora il primato fra i contenitori della domenica. Simpatia e professionalità sono le sue doti, Mar Venier è l’amica della porta accanto con cui ci si siede in salotto a chiacchierare ed è così che in effetti ha impostato la sua conduzione nelle ultime edizioni di Domenica In, eliminando il gioco e gran parte dei momenti musicali e concentrandosi solo sulle interviste.

Come il salotto di casa propria dove invita amici e artisti di ogni tipo per parlare di sé, dalla vita professionale a quella personale. Ma a volte è proprio lei a essere intervistata e a raccontare della sua vita.

Come è stato riportato più volte, anche dalla stessa Mara Venier, inizialmente la sua carriera è iniziata come attrice partecipando a diversi film, tra i quali: Diario di un italiano, Delitti e profumi, Night Club, Paparazzi e Pecore in erba nel 2015.

Mara Venier, lo sanno tutti, è originaria di Venezia ma con il suo primo marito Francesco Ferracini, padre di Elisabetta, si trasferì a Roma dove inizialmente lavorava a Campo dei fiori come “stracciarola” come racconta spesso. I contatti con la Roma cinematografica iniziati proprio a Campo dei fiori le permisero di conoscere diversi registi e attori e il suo esordio su pellicola avvenne con Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini.

Come abbiamo detto sono state molte le celebrità che ha conosciuto Mara Venier e tra queste ci sono stati alcuni uomini famosi con cui ha avuto delle storie d’amore, di cui lei stessa ha spesso raccontato. Innanzitutto ricordiamo il matrimonio con Jerry Calà, forse una delle relazioni più importanti per la conduttrice. Ma sapevate che dopo la fine del matrimonio con Calà, Mara Venier ha avuto una relazione con Renzo Arbore?

La storia d’amore tra Mara Venier e Renzo Arbore durò 12 anni e in un’intervista la conduttrice di Domenica In ha raccontato che la felicità del loro amore fu oscurata per un aborto capitato purtroppo in una fase molto avanzata della gravidanza. Malgrado la drammatica situazione e la fine del loro amore, Renzo Arbore e Mara Venier sono comunque rimasti in buoni rapporti. Ecco come è andata.

Mara Venier e Renzo Arbore, la storia di un amore

In merito a quell’aborto spontaneo le parole di Mara Venier sono state le seguenti: “Sì, c’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata, insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo, è un po’ resistente a vedermi”.

Non è la prima volta che Mara Venier racconta di questa reticenza di Renzo Arbore a incontrarla, forse perché il ricordo di quel dolore è ancora molto grande.

Ma il dolore di quell’aborto non è stato l’unico che Mara Venier ha dovuto affrontare nella sua vita, ha parlato anche di sua madre, scomparsa nel 2015 e che era malata di Alzheimer.

La conduttrice veneta ha assistito sua madre per tutto il percorso della malattia ma dopo la scomparsa della donna Mara Venier ha detto di non essere riuscita a tornare nella sua città natale, Venezia: “I non sono più andata a Venezia, non riesco più ad andare a Venezia, perché ho troppi ricordi. È la cosa più importante della mia vita, anche i miei figli, però mia madre, io credo che come mi ha amato mia madre non mi possa amare nessuno, neanche Nicola.”.

L’attuale marito, che lei ha citato parlando dell’amore smisurato della mamma, Nicola Carraro lo ha sposato nel 2006 e malgrado l’aborto avuto ai tempi di Arbore, la conduttrice ha due figli e ha spesso parlato di lei come madre:

“Una mamma incasinatissima, giovane. Sono mancata. Dovevo lavorare, i cambiamenti di vita. Ho commesso degli errori però ho amato immensamente e amo immensamente i miei figli. Ma quando si diventa mamme a 17 anni diventa tutto molto complicato”.

Come sappiamo, la primogenita di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, figlia del primo marito della Venier ha seguito le orme di sua madre ed è una conduttrice di successo. Oggi Elisabetta è madre di un bambino che la nonna Mara adora e con cui cerca di passare la maggior parte del tempo.

Il secondo genito di Mara Venier è invece nato dalla relazione che la conduttrice Veneta ha avuto con Pier Paolo Capponi e si chiama Paolo. Anche lui è padre e ha regalato un nipote a Mara Venier, oggi circondata da tanto successo e amore, sia in famiglia che da parte del pubblico.