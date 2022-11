Il principe Harry fa il test del DNA: “Ecco i risultati” | terremoto nella dinastia inglese

Harry si è sottoposto al test del DNA per capire se Carlo è davvero suo padre. La notizia arriva da Buckingham Palace e sconvolge i sudditi. Ecco quanto è successo.

Non si smette mai di parlare della Royal Family, che ogni giorno sforna nuovi gossip e retroscena sui suoi componenti. A tornare al centro dell’attenzione dei media inglesi e non solo è il ribelle, stiamo parlando del principe Harry.

Il secondogenito di Lady Diana, infatti, si è sottoposto al test del DNA. Il dubbio? Che Carlo non sia suo padre. La notizia è trapelata dalle alte mura del Palazzo reale e i sudditi vogliono vederci chiaro. È stato Harry a dubitare o Carlo? Ecco come sono andate le cose.

Il test del DNA

Sembra proprio che Carlo non sia convinto di essere davvero lui il padre di Harry e che pertanto abbia invitato il suo secondogenito a sottoporsi a un esame davvero importante. Il cui risultato potrebbe cambiare le sorti della dinastia.

Re Carlo III ha convocato a corte il giovane chiedendogli di sottoporsi al test del DNA. Carlo, quindi, dubita della fedeltà di Diana e crede che la principessa triste abbia concepito Harry con un altro uomo.

Il dubbio del Re è stato talmente forte che ha spinto il duca del Sussex a sottoporsi al test del DNA per avere conferma della sua paternità.

Un insider della casa reale racconta che l’accaduto risale a qualche tempo fa, quando l’attuale monarca ha segretamente convocato il principe dai capelli rossi per esporre il suo dubbio e invitarlo a fare l’acclamato esame. Ecco quali sono stati i risultati.

I risultati

Per capire come mai Carlo avesse questo dubbio, bisogna fare un tuffo nel passato. L’attuale Re avrebbe trovato alcune lettere segrete nelle quali Lady Diana confessava di avere avuto una relazione intima con James Hewitt, ex scudiero di corte e poi guardia del corpo di Diana.

Inoltre, Lady D. avrebbe confessato che James Hewitt era il padre biologico di Harry. Questo è stato il campanellino d’allarme che ha fatto dubitare Carlo della sua paternità. Il suo dubbio era talmente forte che avrebbe invitato il figlio a sottoporsi il prima possibile al test del DNA per avere la prova che certificasse nero su bianco che lui, Carlo, è davvero suo padre.

Una richiesta importante arrivata anni dopo la morte di Lady Diana che porta con sé un rischio: quello di ribaltare l’intera monarchia inglese.

Secondo le indiscrezioni rivelate da fonti vicine alla famiglia, Harry si sarebbe già sottoposto al test del DNA e i risultati confermerebbero che il duca di Sussex è figlio di Carlo.

La conferma medica, però, non ha convinto il monarca, che ha chiesto di ripetere nuovamente il test, come ad avere una doppia prova. Il dubbio deve essere davvero forte e totalizzante. Carlo, infatti, ha paura che i risultati siano errati o alterati.

Per ora i due non si sono esposti sulla questione e hanno evitato di rilasciare dichiarazioni. Non resta che aspettare i risultati del secondo test.