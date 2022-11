Michelle Hunziker: “Mi ha picchiata e…”: dopo le foto con Trussardi arriva l’amara confessione

Michelle Hunziker si è aperta per parlare di un terribile dramma che l’ha colpita in prima persona e l’ha sconvolta nel profondo. La showgirl ha parlato di maltrattamenti e violenze psicologiche inaudite.

Siamo abituati a vederla sorridente e piena di vita, ma Michelle Hunziker ha anche attraversato dolori enormi. Di recente ha parlato proprio di uno di questi, un’esperienza che l’ha travolta e le ha cambiato la vita per sempre.

Sono passati pochi giorni dalle foto che la ritraggono con l’ex marito Trussardi in montagna, forse in compagnia delle figlie Sole e Celeste. Il gossip sta impazzendo dietro il loro presunto riavvicinamento, e il weekend in montagna lascerebbe spazio a davvero pochi dubbi.

Tra i due ci sarebbe un cauto tentativo di riappacificarsi, o almeno questo raccontano gli scatti rubati. Certo, potrebbe essere solo un weekend insieme per amore delle figlie, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un tentativo di ricominciare la relazione.

Michelle Hunziker confessa la verità

Mentre Tomaso Trussardi è impegnato a tenere a bada le voci che lo vogliono di nuovo con l’ex moglie, la showgirl ha raccontato di una terribile esperienza riguardo un uomo molto vicino a lei. Le sue dichiarazioni hanno scioccato tutti: nessuno si aspettava un dramma di tale portata.

Michelle ha infatti raccontato di essere stata vittima di un uomo che l’ha minacciata e picchiata più volte. Una relazione tossica dalla quale, per fortuna, alla fine è riuscita a uscire nonostante non sia stato facile. La showgirl ha parlato di una sofferenza enorme, anche perché è accaduto in un periodo molto particolare: la Hunziker si era unita a una setta e si era allontanata da tutti i suoi cari.

“A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito“ ha confessato, alludendo a una situazione drammatica. “Io so esattamente cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza. Se avessi continuato a subire quella violenza, ne sarei stata corresponsabile” ha aggiunto.

Purtroppo si è trattata di una situazione davvero difficile dalla quale la showgirl non riusciva a uscire. Di fronte alla curiosità dei fan ha subito specificato che l’uomo in questione non è né Eros Ramazzotti né Tomaso Trussardi. “Escludo gli ex mariti, così sapete che non c’entrano e nessuno può pensare a loro”.

Proprio per essere stata vittima di violenza, Michelle Hunziker ha fondato Doppia Difesa insieme a Giulia Bongiorno. Si tratta di un’associazione che va in soccorso delle donne in difficoltà e le aiuta ad affrontare discriminazioni e abusi, sia psicologicamente che legalmente.