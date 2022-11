Lutto Andrea Zelletta, non ce l’ha fatta l’epilogo è drammatico: Fan sconvolti dalla notizia

Un drammatico momento quello vissuto dall’ex tronista di Uomini e donne, la cui sorella, incinta, ha vissuto un drammatico epilogo della gravidanza. Ecco cosa sappiamo.

Alessia la sorella di Andrea Zelletta gli ha riportato una notizia drammatica attraverso un lungo messaggio sui social che faceva riferimento alla drammatica conclusione della sua gravidanza. Alessia era in attesa del suo primogenito avuto dal suo attuale compagno e sebbene ci fosse una certa paura per il parto, la felicità per quanto stava per accadere ha avuto la meglio e Alessia era al settimo cielo per questa esperienza.

La donna aveva paura anche di non essere in grado di fare la madre, ma con il passare del tempo ha trovato il coraggio di portare avanti la gravidanza e tutto è cambiato quando ha sentito il cuoricino di suo figlio battere:

“Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo ‘se batte così forte riuscirò mai a starle dietro? Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia, la mia bambina”.

Le parole di Alessia Zelletta, così dolci ed emozionate, ci fanno commuovere se pensiamo all’epilogo drammatico di questa storia. Il pubblico del Gf ha avuto modo di conoscere la ragazza proprio sotto i riflettori della casa quando fece un’incursione per fare una sorpresa a suo fratello.

Il dramma dell’interruzione

Poi sono arrivati i primi problemi, quando il 18 agosto scorso “la toxoplasmosi aveva preso il sopravvento su di noi”, queste sono state le parole della ragazza. La testimonianza di Alessia va avanti così: “Ma noi a mamma eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi”. Alessia ha ricordato tutti i momenti speciali della gravidanza, anche i primi calci della bambina.

“Sei sempre stata una tempesta, la mia tempesta”, questa una delle dichiarazioni di Alessia che dice di aver avuto molta paura quando non sentiva la bambina dentro, le si fermava il cuore. Poi per fortuna tutto progrediva, le ecografie, le visite, tutto è diventato più emozionante finché la storia non si conclude nel modo più drammatico, riportato dalla sorella di Andrea Zelletta con queste parole:

“Poi purtroppo la vita decide di toglierti tanto o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto. Forse non eri destinata a me e hai deciso di non volerti far conoscere fino all’ultimo. Forse per non farmi soffrire, ma il momento doveva pur arrivare. Forse eri troppo per noi, mai sarai il mio per sempre in ogni attimo, secondo o giornata della mia vita”.

Lo scorso primo novembre le hanno indotto il parto e sono arrivate le prime contrazioni: “Ma tu sei praticamente incollata a me, come se non mi volessi lasciare. In realtà, io non vorrei lasciare te”. Ci sono state quattordici ore di travaglio e dopo la bambina è nata morta. Un dolore immenso che non si può immaginare se non lo si vive. Ecco le parole di Alessia su quel momento:

“Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre”

Andrea Zelletta, su Instagram invece ha scritto una cosa molto semplice: “Io con voi, non ce null’altro da aggiungere”.