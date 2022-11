Tomaso Trussardi, “sta frequentando la dama di Uomini e Donne”: Assurdo è proprio lei

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi era solo un’illusione?

Nelle ultime ore è circolata una notizia bomba che vedrebbe protagonisti Tomaso Trussardi e, nientemeno, una dama di Uomini e donne. Ma di chi si tratta? E soprattutto la notizia corrisponde a verità dal momento che di recente era stata diffusa la notizia circa un possibile ritorno di fiamma fra Trussardi e Hunziker? Ecco cosa sappiamo.

A quanto sembra dagli ultimi rumors che sono circolati, non ci sarà il tanto desiderato ritorno di fiamma fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker e il motivo sarebbe una donna che lui starebbe frequentando in questo periodo. Evidentemente le ultime foto che li vedevano insieme e intorno alle quali era stata costruita la storia sul possibile ritorno si basavano su due persone che stavano semplicemente facendo i bravi genitori e che stavano passando del tempo insieme per stare “insieme” in famiglia e non perché abbiano scoperto di amarsi ancora.

Chi è allora la nuova fiamma di Tomaso Trussardi? Amedeo Vanza ha ribaltato completamente la situazione lanciando un grande pettegolezzo, queste sono state le sue parole: “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”.

Vanza, oltre a essere un esperto di gossip sarebbe anche molto vicino al mondo di Uomini e Donne e per questo motivo la sua notizia, buttata lì così potrebbe avere un fondamento di verità. Ma la vera domanda a questo punto è: chi è la dama che sta frequentando Tomaso Trussardi?

Tomaso Trussardi: chi la sua “dama” da Uomini e Donne?

Di chi si tratta? Chi è la donna, ex dama senior di Uomini e Donne che Tomaso Trussardi starebbe frequentando? Al momento risulta molto complicato dare un nome a questa persona dal momento che sono davvero tante le dame che, nel corso degli anni si sono avvicendate nel programma di Maria De Filippi.

Ma sembra esserci un indizio che potrebbe arrivare dallo stesso Amedeo Venza che ha lanciato la notizia e avrebbe rivelato anche il nome dell’’ex dama: Pamela Berretta, ma per il momento questa è solo un’ipotesi. Intanto la stessa Michelle Hunziker avrebbe smentito a suo modo il ritorno di fiamma tanto discusso, con queste parole: “Io che leggo i giornali in questi giorni”, espressione divertita.

Quale sarà la verità? Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa salta fuori. Di certo i fan saranno divisi in due, tra chi confida sempre nel ritorno di fiamma nella coppia Trussardi – Hunziker e chi spera invece che entrambi vadano per altri lidi. Nel frattempo i fan della coppia Ramazzotti – Hunziker se ne saranno fatti una ragione, o forse no?