Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla relazione con Trussardi: Non ci sono più dubbi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stanno ravvicinando? Quello che fino a pochi giorni fa sembrava essere solo un rumor, ha tutte le probabilità per diventare una vera e propria notizia a breve. La stessa showgirl italosvizzera ha condiviso una curiosa foto su Instagram che fa trapelare qualcosa a riguardo… Vediamo cosa ha scritto.

La relazione tra la Hunziker e Trussardi, dopo anni intensi di amore, è naufragata proprio qualche mese fa. I due sembravano destinati a stare insieme, eppure qualcosa deve essere andato storto.

Il motivo della rottura ha dei contorni ancora piuttosto sfocati, ma forse questo non avrà più peso perché sembra proprio che i due si siano ufficialmente riavvicinati. A testimoniare la notizia delle foto insieme e una post su Instagram postato dalla stessa Hunziker.

A dare la notizia del presunto ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso era stato il settimanale di Alfonso Signorini, “Chi”, che lo scorso 19 ottobre aveva paparazzato la coppia in un momento di passeggiata con le figlie. I due, nello scatto, sembravano felici e sereni.

Subito si è pensato che l’uscita fosse stata fatta per placare gli animi in famiglia e per il bene delle proprie bambine, che non c’entrano niente con la fine del loro amore. L’ipotesi del settimanale, però, forse raffigura proprio la verità delle cose. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?

A sollevare ancora più dubbi sulla questione si inserisce un post che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram con il quale – tra le righe – fa un chiaro riferimento alla situazione.

Lo scatto pubblicato sui social ha definitivamente rotto il silenzio, in modo piuttosto ironico. La Hunziker fa un affondo ai giornali, in particolare a uno, quello di Alfonso Signorini.

La conduttrice, infatti, ha pubblicato un collage composto da nove piccole foto di se stessa con diverse espressioni: Michelle si mostra prima perplessa, poi dubbiosa, infine alza gli occhi al cielo. Ma cosa la turba?

La didascalia della foto chiarisce ogni cosa: “Io che leggo i giornali in questi giorni”, scrive Michelle.

Un particolare è molto importante: nelle foto non c’è solo lei, ma sul letto appoggiato c’è proprio un giornale aperto, ossia “Chi”, che aveva rilasciato il rumor inedito sul loro riavvicinamento.

Il web si è scatenato e già sono partite le prime supposizioni: il post di Michelle è un modo leggero e ironico di confermare il ritorno di fiamma, o per smentirlo? Nessuno può saperlo, per ora, certo è che con quelle foto la Hunziker ha voluto dare risalto alla questione.