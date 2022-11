Dimmi che caffè bevi e ti dirò chi sei | Test psicologico: cosa nascondi nel tuo inconscio?

Lungo, corto, espresso, macchiato, americano, e chi più ne ha più ne metta: il caffè può essere gustato in tantissimi modi. Lo sapevi che il caffè preferito può dire molto di una persona? Scopri chi sei in base al caffè che ami di più

Il caffè è la bevanda di cui proprio non possiamo fare a meno. A colazione appena svegli, a metà mattinata per prendersi una pausa, dopo un pasto o per merenda con un po’ di latte: beviamo caffè ogni giorno, chi più chi meno.

Il modo in cui preferiamo il caffè dice molto di noi. Ce ne sono talmente tanti tipi che è impossibile catalogarli tutti. Uno studio della California State University ha dimostrato che c’è una correlazione tra il caffè preferito e la nostra personalità.

Incredibile che una tazzina possa dire tanto di noi, eppure è vero. Non ci credete? Provate a fare il test e scoprirete che il caffè può raccontare molto di voi.

Se ti piace il caffè espresso…

Il gusto più classico e il migliore per gustarsi il caffè: l’espresso è un must per gli italiani. Se il tuo preferito è proprio lui, non preoccuparti: non sei affatto una persona semplice! Sei molto diretto e quando devi dire qualcosa non ci giri molto intorno. Ami le cose tranquille e fatichi a sopportare cambiamenti troppo grossi.

Se ti piace il caffè istantaneo…

Molti inorridiranno per questo tipo di caffè, ma sono in tanti che lo amano, ed è anche comodissimo da preparare quando non si ha tempo. Al contrario di ciò che potrebbe sembrare, se sei amante di questo tipo di caffè sei una persona rilassata che prende la vita così com’è, senza farsi troppi piani in mente.

Se ti piace il caffè macchiato…

Quando la vita è troppo amara perché non allungare il caffè con un po’ di latte? Sono in tanti a scegliere questa variazione. Se anche tu ami il caffè macchiato significa che sei una persona molto altruista che mette in primo piano gli altri, a volte anche prima di te stesso.

Se ti piace il caffè decaffeinato…

Il caffè decaffeinato permette di gustarsi il sapore unico del caffè senza riempirsi di caffeina. Se ami il decaffeinato significa che sei una persona molto sensibile e vivi le emozioni mettendoci tutto te stesso. Sei anche una persona che si preoccupa della propria salute ed è molto attenta ai dettagli.

Se ti piace il caffè freddo…

Chi non ha mai bevuto una tazza di caffè freddo d’estate per rinfrescarsi un po’ senza rinunciare al gusto della bevanda? Ebbene, se questo tipo di caffè è il tuo preferito per tutto l’anno significa che sei una persona molto attiva a cui piace sempre provare cose nuove e mettersi alla prova. Qualcuno potrebbe definirvi spericolati, ma in realtà siete coraggiosi.

Se hai trovato interessante questo test, allora sicuramente ti divertirai anche con quest’alto, per scoprire sempre qualcosa di nuovo sulla tua personalità.