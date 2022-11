Angela Gutierrez è stata cacciata da Vite al limite, che fine ha fatto? La sua condizione

Angela Gutierrez, una dei pazienti del dottor Nowzaradan su Vite al limite, era stata espulsa dal programma. Che fine ha fatto? Ecco com’è diventata oggi, da non credere.

Vi ricordate Angela Gutierrez? Il suo caso aveva fatto discutere perché era stata espulsa dal programma del dottor Nowzaradan, Vite al limite. Che fine ha fatto la donna oggi? Ecco com’è diventata dopo l’avventura al programma.

Sono tanti i pazienti che hanno lasciato un segno nelle memoria dei telespettatori e Angela è uno di questi. Molti si ricorderanno del suo carattere fumantino e delle litigate con il dottore, accusato di non aiutarla a sufficienza. Queste litigate le valsero l’espulsione dal programma e l’interruzione del suo percorso di recupero.

Il suo fu un caso molto particolare perché non sono state molte le occasioni in cui un paziente è stato espulso. Di lei, dopo la partecipazione al programma, si sono perse le tracce: Angela non si è più rivolta alle cure di Nowzaradan e la produzione non l’ha più richiamata. In molti, quindi, si sono chiesti che fine abbia fatto.

Angela Gutierrez, ecco com’è oggi

La donna venne espulsa dal programma dopo aver fatto infuriare il noto medico. Si è trattato di uno dei rari casi di espulsione dopo varie incomprensioni tra Angela e Nowzaradan, che sono finite in diverse liti piuttosto pesanti.

La donna, secondo il medico, non si impegnava abbastanza per raggiungere i suoi obiettivi e stava solo perdendo tempo. I due hanno discusso per diverse volte anche con toni molto accesi e alla fine Angela è stata espulsa dalla trasmissione per il suo temperamento.

Quando è diventata paziente del dottor Nowzaran aveva 44 anni e aveva già affrontato un’operazione per il bypass gastrico. All’epoca pesava ben 276 kg. Partita con ottime intenzioni, la sua determinazione è venuta meno nel corso delle puntate. Oggi, invece, la troviamo più in forma e raggiante.

La forza di affrontare il percorso è arrivata evidentemente solo dopo la partecipazione al programma. Angela è molto seguita sui social e i suoi follower su TikTok e Instagram hanno seguito il suo percorso passo dopo passo.

Forse è stato proprio il loro appoggio e affetto a dare coraggio alla donna per riprendersi in mano la sua vita e ricominciare a vivere. Oggi ha dichiarato di aver perso 50 kg da sola e dalle foto condivise sembra molto più serena dei tempi di Vite al limite. Il suo stile di vita è cambiato drasticamente rispetto a prima: ora Angela segue una dieta salutare e si prende cura di se stessa.