“Sono vittima di uno stalker”, bomba nello studio di Mattino 5 | La situazione è gravissima

A Mattino 5 una confessione inaspettata ha spiazzato tutto il pubblico. “Anche io sono vittima di uno stalker”, ammette un’opinionista, e in studio scende il gelo. La Panicucci vuole vederci più chiaro, vediamo cosa è successo.

Mattino 5 è il programma che ogni mattina tiene compagnia ai telespettatori di Mediaset, affrontando diversi argomenti che spaziano dal mondo dello spettacolo – come il Grande Fratello Vip – a casi di cronaca nera e politica. A condurre il programma sono i co-conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che si occupa principalmente della sfera politica durante il primo panel della giornata.

La confessione inaspettata

Nell’ultima puntata di Mattino 5 è successo un fatto del tutto inaspettato e fuori programma, che ha spiazzato la stessa Panicucci. Si stava affrontando l’ennesimo caso di cronaca nera che vede come protagonista le violenze di un uomo nei confronti dell’ex ragazza.

Di casi di violenza sulle donne, purtroppo, non si smette mai di parlare, ma l’opinione pubblica è molto sensibile a questo argomento ed esorta le vittime a denunciare. Può sembrare un atto scontato e facile, ma in realtà non è affatto così, perché tra se stessi e la propria volontà si insedia la paura provocata dal carnefice.

Durante questo momento delicato di Mattino 5, ecco che è arrivata la confessione inaspettata. Una donna ospite in studio, che vediamo spesso durante il programma, ha confessato di essere vittima di uno stalker.

A dirlo è stata Patrizia Groppelli, che ha lasciato completamente spiazzata la conduttrice Federica Panicucci. Il giornalista Roberto Poletti, invece, si è mostrato molto agitato e ha esortato a denunciare, anche più di una volta qualora fosse necessario.

La Groppelli ha sottolineato, vivendo in prima persona un’esperienza così spaventosa, quanto si abbia paura a denunciare, evidenziando che è un atto giusto, ma davvero difficile da portare a termine, più di quanto si pensi.

Ovviamente Federica Panicucci non è restata indifferente a una confessione così pesante e inapsettata, per questo ha invitato Patrizia a raccontare la sua esperienza, qualora se la sentisse, anche una prossima volta.

Continuando nel discorso, Patrizia Groppelli ha quindi confessato di essere nel mirino di uno stalker, che ha denunciato di recente, perché continuava a ricevere dall’uomo un certo tipo di messaggi. Tra questi, vere e proprie minacce di morte che la spaventano molto, contando che l’uomo sa dove abita la donna.

La Panicucci è rimasta senza parole e ha chiuso il dibattito dando appuntamento alla Groppelli ad una prossima puntata per raccontare la sua esperienza.