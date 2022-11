Elodie mostra il pancione: “Tre mesi di noi…” | la foto fa impazzire il web

Elodie si mostra con il pancione e scrive “3 mesi di noi”… La dolce notizia postata sui social tramite uno scatto spiazza tutti, e i fan sono pieni di gioia. Vediamo cosa è successo.

Elodie è una delle giovani cantanti più importanti del nostro paese. Bella, carismatica, con una voce spettacolare, dopo la sua partecipazione ad Amici – il talent show di Maria De Filippi – il suo innato talento è riconosciuto ed è riuscita a scalare facilmente le classifiche di musica nazionali e mondiali.

Parlando della sua vita sentimentale, sappiamo tutti che è stata legata per diverso tempo con il rapper Marracash, che lei stessa ha ammesso essere stato il suo grande amore. I due si erano conosciuti sul set di Margarita e non si sono più lasciati per un bel po’. Poi la rottura definitiva che ha fatto soffrire molto tutti e due. Nonostante questo, sono rimasti in ottimi rapporti e ci sono sempre l’uno per l’altra.

Dopo la rottura con Marracash, Elodie si è sentita pronta a voltare pagina. Questa volta per davvero però… Vediamo lo scatto che ha fatto gioire il web.

Elodie e il pancione sospetto

Elodie si è data da fare sul lato artistico, uscendo dalla sua zona di comfort. La cantante di Amici, infatti – lo scorso 22 settembre – ha esordito sul grande schermo con il film “Ti mangio il cuore”, presentato anche alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Una pellicola estremamente emozionante e commovente che mostra le sue doti da attrice, mai svelate prima d’ora. Il cast vede anche la partecipazione di Francesco Patané.

La trama analizza la vita di un’organizzazione criminale tanto potente quanto sconosciuta: stiamo parlando della Quarta Mafia, diffusa nella parte nord della Puglia. Al centro della storia si posiziona l’amore impossibile tra Mirilena e Andrea Malatesta: il loro sentimento è ostacolato in quanto sono figli di due famiglie rivali del territorio.

Venendo al nocciolo della situazione, Elodie ha recentemente postato una foto in cui si mostrava con un pancione scrivendo: “3 mesi di noi”. Chi ha visto la foto è impazzito di gioia e si è chiesto come abbia fatto a nascondere la gravidanza per tutto questo tempo, ma la verità è che Elodie non è in dolce attesa. Almeno, non nella vita reale, perché nel film lo è.

Si tratta di un post ironico che ritrae la cantante sul set del film a cui sta lavorando, che ne trasmette tutta la simpatia e la spensieratezza del momento.