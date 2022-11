Memo Remigi: viene fuori la verità sul brutto gesto ai danni di Jessica Morlacchi: È polemica 

“Non l’ho molestata, ecco cosa volevo fare”, ecco le parole confessione di Memo Remigi su tutto quello che è successo e su quel brutto gesto diventato virale.

Memo Remigi nelle ultime ore è finito al centro del ciclone mediatico per una spiacevole situazione capitata proprio in diretta televisiva durante un programma di Rai1: Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, Remigi fa parte già da due stagioni del cast fisso.

Al momento i vertici Rai hanno deciso di sospendere il cantante per il gesto inopportuno e sgradevole ai danni di Jessica Morlacchi. Il programma era in diretta e mentre Serena Bortone conduceva sullo sfondo era visibile ciò che Remigi stava facendo. Il gesto potrebbe rientrare nella molestia sessuale.

In Rai è successo naturalmente il putiferio e la vicenda è diventata un caso mediatico del quale si discute molto anche sui social. Naturalmente è stato preso un serio provvedimento per la palpata al sedere di Jessica Morlacchi, è seguita subito la sospensione per Remigi.

Si è trattato di un episodio spiacevole, un gesto increscioso, malvisto dall’opinione pubblica generale, sul quale però Remigi ha voluto fare chiarezza, anche se per qualcuno sarebbe ingiustificabile.

“Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario”.

Memo Remigi si giustifica e scoppia la bufera

Memo Remigi si è giustificato, sminuendo quanto accaduto e non chiedendo scusa per il gesto nei confronti di Morlacchi. La Rai ha comunque preso i provvedimenti necessari e la stessa Serena Bortone ha annunciato al pubblico in via ufficiale che il cantante ha ricevuto una sospensione dal programma. La decisione è stata presa senza comunicarla ufficialmente al diretto interessato.

Memo Remigi ha puntualizzato, come ha detto nella sua dichiarazione ufficiale che nel suo, palese, gesto non c’era malizia: “Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando le ho dato la pacchetta sul sedere…Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

Da parte sua Jessica Morlacchi non si è espressa e quindi non si sa ancora ufficialmente la sua opinione in merito e se si è sentita o meno molestata, anche se girano rumors sul suo disappunto rispetto alla cosa. Remigi si è poi scusato con la Morlacchi:

“Povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei”.