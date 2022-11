La madre è Camilla e non Diana: re Carlo e quella nascita tenuta segreta fa tremare Buckingham palace

Bufera sulla Royal Family. Gli occhi di tutti sono puntati su Camilla: proprio lei, sarebbe la mamma. Ma chi è il figlio segreto? Ecco tutta la verità.

Si sa, Carlo – ormai Re d’Inghilterra – e Camilla sono sempre stati al centro dell’attenzione dei media, già da prima della tragedia della morte di Lady Diana. Negli anni i due sono riusciti a condurre una vita abbastanza sobria in termini di gossip e scandali, ma ora è spuntata fuori l’indiscrezione che cambia per sempre le carte in tavola.

Lei, Camilla, sarebbe la mamma. Ma di chi? Secondo il rumor di corte che sta travolgendo la famiglia Windsor, i due sovrani di Inghilterra avrebbero una figlia. La bambina sarebbe stata concepita quando entrambi erano amanti e la loro relazione extraconiugale era all’oscuro di tutti.

Lady Diana ha sempre detto “in questo matrimonio siamo in 3”, ma nessuno pensava che le cose fossero così gravi. Nessuno poteva immaginare che ci fosse una figlia segreta di mezzo.

La notizia bomba è stata diffusa dal settimanale tedesco Bild a seguito delle dichiarazioni di un’altra testata, questa volta americana, ossia la National Examiner.

Secondo le due testate, Carlo e Camilla avrebbero una figlia, che oggi ha ben 41 anni. La donna ha vissuto e studiato nella capitale inglese e sarebbe cosciente di essere la figlia segreta dei due sovrani di Inghilterra, avuta mentre Carlo era sposato con Lady Diana.

La figlia segreta di Carlo e Camilla sarebbe stata concepita quando l’attuale Re d’Inghilterra stava per convogliare a nozze con Diana. Le tempistiche sono ben precise, e il concepimento sembra risalire a due mesi prima che il matrimonio reale con la principessa del popolo venisse celebrato.

Secondo le fonti, la Royal Family e tutti i suoi membri sarebbero stato al corrente della gravidanza di Camilla e si sarebbero adoperato per nascondere la polvere sotto il tappeto. Il rischio era che scoppiasse un caso mediatico con conseguenze irrimediabili, come sta succedendo in questi giorni.

Ecco chi è la figlia segreta di Carlo e Camilla

Pare che la bambina, ormai 41enne, sia stata concepita durante una fuga romantica dei due coniugi in una cabina del Royal Train. La Regina Elisabetta sarebbe stata al corrente di tutto e avrebbe lavorato per insabbiare l’ennesimo scandalo reale.

I più attenti già all’epoca avevano notato che Camilla indossava abiti molto lunghi, come per nascondere qualcosa. Probabilmente quella scelta stilistica era stata pensata per nascondere la pancia da gravidanza e per non far insospettire i sudditi.

Secondo la fonte che ha rilasciato l’intervista al giornale americano, però, Camilla aveva in grembo la figlia di Carlo, che avrebbe partorito da lì a poco.

La bimba segreta sarebbe nata a maggio del 1981, sempre in Inghilterra, per poi essere data a una famiglia adottiva. Lo scandalo era talmente grosso che la famiglia reale si sarebbe servita di un portavoce di Clarence House.

“Le questioni private riferite ai membri della Royal Family inglese restino tali”: queste le parole rilasciate dal segretario di Re Carlo che ha deciso di non pronunciarsi sulla questione.