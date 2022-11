Maurizio Costanzo affonda Signorini, “Avrei agito diversamente…” | l’attacco è pesantissimo

Maurizio Costanzo si esprime sui metodi di conduzione di Alfonso Signorini. Le sue parole incisive diventano virali, non si era mai esposto così tanto.

Il marito di Maria De Filippi ha detto la sua a proposito delle modalità utilizzate da Signorini per gestire il difficile caso di Marco Bellavia. Attraverso la sua rubrica sul suo settimanale “Nuovo”, Maurizio Costanzo si è espresso rispondendo a una sua scrittrice.

L’attacco di Maurizio Costanzo

Il marito di Maria ha mosso ha mosso alcune critiche al Gf Vip di Alfonso Signorini, in merito al ”caso Bellavia”. La scrittrice le chiedeva un parere a riguardo: a seguito delle accuse di bullismo, infatti, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci sono stati eliminati.

La prima è stata espulsa dalla produzione del programma, il secondo è stato eliminato per decisione del pubblico. Nonostante questo e nonostante l’ira a casa, i due sono stati riammessi in studio e continuano ad essere negli studi di Roma durante ogni puntata.

La telespettatrice ha giudicato ingiusta la decisione e ha chiesto un parere a Maurizio Costanzo, solito a non esprimersi, che ha ammesso: ”Effettivamente, avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci…”. Parole forti che evidenziano una posizione completamente diversa rispetto a quella presa da Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello Vip.

L’ira di due ex concorrenti

Nel frattempo, anche altri ex gieffini sono insorti, lamentandosi di aver avuto un trattamento diverso. Loro, infatti, dopo essere stati espulsi dalla Casa, non hanno più avuto la possibilità di fare ritorno in studio. Ecco chi si è ribellato.

Maurizio Costanzo non ha solo detto la sua, ma si è spinto oltre, dando anche un voto per il trattamento riservato ai gieffini, ”rei” di non aver compreso il disagio di Marco Bellavia. ”A quanto pare, Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5”.

Ad essere insorti davanti alla decisione del conduttore di accoglierli in studio e tenere per tutte le puntate rimanenti i concorrenti espulsi sono stati Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, ex gieffini.

Il primo é stato squalificato per via di alcune frasi irrispettose nei confronti della coinquilina Elisa De Panicis. Stefano Bettarini, invece, é stato squalificato a causa di una. Entrambi dopo l’espulsione non hanno mai avuto possibilità di fare ritorno in studio.

Inoltre, tornando al caso Bellavia, Signorini ha definito l’accaduto ”una delle peggiori pagine della televisione italiana”.

Nonostante questo, per i concorrenti espulsi è stato riservato un trattamento molto diverso rispetto alle precedenti edizioni. Molti, come Maurizio Costanzo, avrebbero voluto vedere applicate misure di dure.