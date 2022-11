GF Vip, Antonella Fiordelisi sgancia una bomba: “Mi ha scritto Totti” | La confessione gela tutti

Anche nel Grande Fratello Vip si parla di Totti. A confessare di averci parlato su Instagram è Antonella Fiordelisi, che ammette: “Mi ha scritto lui”. Ecco tutto il racconto della gieffina.

Durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi ha inaspettatamente confessato di essersi scambiata diversi messaggi con l’ex capitano della Roma, dopo che lui l’ha contattata sui social. Ma di che natura erano le loro conversazioni?

Mentre era sul divano a chiacchierare con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria in camera da letto, l’influencer ha sganciato una bomba mediatica che riguarda Francesco Totti.

Il Pupone sta attraversando una brutta separazione con la sua ormai ex moglie Ilary Blasi e ora è fidanzato ufficialmente con Noemi Bocchi. Prima di lei, però, avrebbe provato a contattare Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. I due si sono scambiati diversi messaggi, ma di che natura? Ecco la confessione inaspettata della gieffina.

Durante la conversazione con i coinquilini, Antonella stava fantasticando sui possibili nomi da dare a un eventuale figlio. Tra questi è stato detto il nome Francesco ed Edoardo che ha aggiunto ironicamente “Totti”.

In quel momento la Fiordelisi, dimenticandosi per un attimo delle telecamere che la circondano giornalmente, ha confessato: “Mi ha scritto Totti!”.

Pochi secondi dopo, la concorrente si è resa conto di aver detto ingenuamente qualcosa che – forse – non avrebbe mai dovuto dire pubblicamente e si è rimangiata goffamente le parole.

Infatti, si è portata la mano alla bocca, come per far capire di aver sbagliato, per poi imbarazzarsi e nascondere il suo viso paonazzo nel petto di Donnamaria che ha esclamato: “Non è vero!”.

Il tentativo di dissuadere i telespettatori dalla confessione non è bastato per evitare che le dichiarazioni di Antonella diventassero virali. Moltissimi utenti del web hanno iniziato a ipotizzare sul loro rapporto e sul contenuto delle loro conversazioni avviate da Francesco. Forse, Antonella rappresenta un altro importante pezzo del puzzle che ha per immagine la separazione di Ilary e Totti.

Le ipotesi sono due: o la Fiordelisi ha detto una bugia per avere visibilità e assicurarsi una clip in puntata, o in un momento di ingenuità, si è lasciata andare a una confessione che non avrebbe dovuto fare pubblicamente.

Ci sono molte probabilità che la frase corrisponda a realtà e che quindi Francesco Totti abbia davvero mandato almeno un messaggio alla Fiordelisi. Non resta che aspettare di vedere se Alfonso Signorini coglierà la palla al balzo per approfondire meglio l’argomento e scovare qual è la verità.