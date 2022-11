“Mi sono innamorata”, Wanda Nara mostra il suo nuovo amore | è giovanissimo

Wanda Nara ha un nuovo amore e senza indugio si mostra con lui in videoclip. Le riprese fanno il giro del mondo, vediamo di chi si tratta.

Wanda Nara è una celebre modella, showgirl e procuratrice sportiva di origine argentine. La showgirl è madre di cinque figli, e dopo il divorzio dal calciatore Maxi Lopez, ha convogliato a nozze con il celebre attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi.

La storia tra i due, però, è terminata proprio poco tempo fa, e si è trascinata dietro lunghi scontri sui social.

Dopo mesi dalla rottura con Icardi, Wanda Nara è tornata sotto i riflettori e in prima pagina sulle copertine di gossip perché – come lei stessa ha ammesso – si è innamorata, e non più di Icardi.

Il suo nuovo amore è talmente forte che la showgirl non si è fatta problemi a svelarlo al pubblico tramite i social, ufficializzando pubblicamente la sua nuova relazione, che sembra andare davvero a gonfie vele e renderla molto felice. “Sono innamorata”, ammette la Nara. Ma chi è l’uomo misterioso? Ecco tutte le informaizoni.

Chi è il nuovo fidanzato di Wanda Nara

Il nuovo amore di Wanda Nara è un giovane argentino, precisamente di 22 anni, che di professione rapper. Si tratta di un volto noto, quindi: stiamo parlando di L-Gante.

Da quanto si può osservare grazie alle riprese pubblicate dalla stessa showgirl, i due sono molto affiatati e si mostrano vicini.

La loro relazione è appena nata, ma già ha il vento in poppa, tantoché Wanda Nara ne ha parlato anche con i giornali, ammettendo di provare un forte sentimento per il suo nuovo fidanzato, il rapper L-Gante.

Non è chiaro da quanto tempo i due si frequentino, ma sicuramente si tratta di un rapporto importante e molto sentito. La stessa Wanda Nara, infatti, ha condito la notizia rilasciando delle dichiarazioni d’amore molto d’impatto ed estremamente dirette. Nessuno si aspettava che la ex di Icardi si sarebbe esposta in questo modo dopo così poco tempo.

Dopo l’intervista con la rivista spagnola chiamata Revista Caras, la Nara ha dichiarato con parole molto dolci e dirette:

“Sono innamorata”, ma non solo, ha parlato del carattere del suo nuovo uomo, che sembra apprezzare molto. “È una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme”.

Possiamo quindi affermare che l’amore con Icardi e le frecciatine su Instagram sono ormaiìun lontano ricordo per la showgirl che ora è molto presa dal suo nuovo compagno e amore, il rapper 22enne L-Gante.