Lutto Anna Tatangelo, il dolore è devastante, adesso è sotto psicoterapia

Anna Tatangelo ha svelato ai suoi fan alcuni segreti molto dolorosi. La cantante ha raccontato di una persona che le manca molto e di quanto sia terribile il vuoto che sente dentro.

Anna Tatangelo ha aperto il suo cuore e ha parlato della sofferenza che sta attraversando. Un dolore che l’ha portata a ricorrere alla psicoterapia: lo ha raccontato senza vergogna ai suoi fan. Le rivelazioni hanno sconvolto tutti i suoi follower.

La cantante è molto amata dal pubblico italiano sin dalla sua prima apparizione in televisione, a Sanremo Giovani. È stato in quegli anni che è scoccata la scintilla tra lei e Gigi D’Alessio, che in seguito hanno avuto una lunga storia d’amore. In tanti hanno sperato che i due convolassero a nozze e la cantante stessa lo avrebbe desiderato, ma il compagno non ha mai fatto il grande passo.

Alla fine, a causa di divergenze, i due sono entrati in crisi e si sono detti addio. I due hanno avuto un figlio, Andrea. Fino a poco tempo fa la cantante aveva ritrovato l’amore con Livio Cori, ma sembra che la storia tra i due sia già finita.

Anna Tatangelo, un dramma senza fine

La cantante non ha mai nascosto i suoi sentimenti e gli episodi della sua vita privata, ma alcune cose le ha sempre tenute segrete perché erano troppo dolorose. Pochi giorni fa ha deciso di parlare ai suoi fan e confessarsi per liberarsi di alcuni pesi che si porta dietro.

La scorsa domenica ha aperto un box di domande per i fan, per passare il tempo con loro e parlare un po’ di sé. In tanti le hanno scritto, anche solo per dimostrarle la loro vicinanza, finché non è arrivata una domanda molto particolare. “Come stai affrontando il dolore? Vedo che stai cercando di distrarti ma si legge nei tuoi occhi il dolore” ha chiesto un fan.

La domanda si riferiva alla perdita della madre della cantante. Anna Tatangelo ha risposto con sincerità, parlando di quanto sia difficile affrontare il dolore. “Alti e bassi. Non sentirsi più figli è doloroso… Cerco di andare avanti con la mia vita, ma quella sensazione di vuoto spesso si fa sentire… Mi manca tanto”.

Poco dopo un altro fan le ha chiesto se fosse seguita da uno psicoterapeuta e la risposta della cantante è stata affermativa: “Sì, ormai da 6 anni… la consiglio a tutti” ha detto. Così la Tatangelo ha deciso di rompere il tabù sulla psicoterapia, dimostrando che non c’è niente di male e che anzi è molto utile ricorrervi quando si è sopraffatti dalla vita.