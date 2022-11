Gravidanza in arrivo: la monarchia inglese piena di gioia e la famiglia si allarga!

Ecco buone notizie per la famiglia reale inglese reduce da un periodo davvero duro. Una delle donne più influenti del Palazzo sarebbe pronta a diventare nuovamente madre. Ecco di chi si tratta.

La famiglia reale inglese non ha passato dei momenti facili di recente. L’amata Regina Elisabetta è passata a miglior vita l’otto settembre di quest’anno lasciando un vuoto incolmabile a Palazzo e i sudditi inglesi completamente spaesati.

Re Carlo ha preso ora le veci della Regina ed insieme a sua moglie la regina consorte Camilla è pronto a guidare gli inglese e a provare ad essere un punto di riferimento per tutto il Regno Unito. Certo è un compito ingrato, il suo, poiché arriva dopo ben settant’anni di regno di Elisabetta in cui la donna si è affermata come un’incredibile leader.

A seguito della scomparsa della Regina anche William e Kate hanno assunto dei ruoli più importanti essendo William, in quanto primogenito, il futuro erede al trono. I due si mostrano sempre sorridenti e felici e in tutte le occasioni ufficiali sono sempre pronti ad ascoltare e salutare il loro pubblico.

Il secondogenito di Carlo, William, invece, ha un rapporto sempre più complicato con la famiglia e con la realtà della monarchia. E’ per questo che sotto la spinta di Meghan ha deciso di abbandonare Londra per un vita più tranquilla con sua moglie e i suoi figli in America.

William, però, ha degli obblighi a cui non può rinunciare ma sa che potrà sempre fare affidamento su qualcuno di importante, pilastro nella sua vita da oltre dieci anni: sua moglie Kate Middleton. Insieme formano una famiglia bellissima con i loro tre figli. Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe pronta ad accoglierne un altro con grandissima gioia di tutti.

Kate Middleton di nuovo mamma?

Kate Middleton non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. Volontà sicuramente soddisfatta grazie alla nascita di George, Charlotte e il piccolo Louis. In realtà, però, la Middleton vorrebbe ancora essere mamma e creare un ambiente ancora più accogliente per i suoi bellissimi bambini.

Inizialmente, forse preso dai suoi impegno reali, William era restìo a soddisfare il desiderio di sua moglie ma adesso pare che abbia cambiato idea. I due sono decisamente sulla giusta via per fare un altro bambino!

Una fonte molto vicino alla Royal Family ha dichiarato: “Kate Middleton voleva un figlio già da un po’ di tempo. Ha sempre voluto quattro figli mentre William era felice di averne tre. Pare che la principessa sia riuscita però a convincerlo”.

Gestire il baby numero 4 sarà abbastanza complesso per William e Kate ma con l’aiuto delle numerose tate e dei genitori riusciranno a fare tutto al meglio!