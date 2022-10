Tomaso Trussardi, ecco quanto vale il suo patrimonio: cifre da capogiro! L’imprenditore è ricchissimo

Tomaso Trussardi si è guadagnato una fettina di fama nel gossip per via della sua relazione con Michelle Hunziker. Ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? La cifra è davvero incredibile, vi lascerà a bocca aperta.

Famoso imprenditore e amministratore dell’omonima azienda di famiglia, Tomaso Trussardi ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi. Dopo la fine della storia con Michelle Hunziker l’uomo è finito al centro del gossip per la sua nuova relazione e per i tentativi della showgirl di riavvicinarsi a lui.

Molti si chiedono, oltre alle sue avventure amorose, a quanto ammonti il suo patrimonio. Ebbene parliamo di cifre da capogiro, giustificate dal marchio conosciutissimo in tutto il mondo. Il marchio Trussardi è nato nel 1911 come laboratorio di guanti in pelle e, decennio dopo decennio, è diventato un’icona nel panorama della moda italiana e internazionale.

Tomaso ha sposato Michelle nel 2014, ma nel 2022 i due sono entrati in crisi e si sono separati. Le ultime indiscrezioni vedevano la showgirl nel tentativo di riprendersi l’ex marito, con gesti molto espliciti, ma sembra che lui al momento non sia interessato. L’imprenditore ha una presunta nuova compagna: lei si chiama Pamela Berretta ed è stata una dama del trono over di Uomini e Donne.

I due non hanno ancora confermato la relazione, ma diverse fonti, tra le quali anche Amedeo Venza, esperto di gossip, sostengono che i due si stiano frequentando già da un po’.

Tomaso Trussardi, ecco il suo patrimonio

Un’azienda così grande e di successo ha bisogno di un sapiente condottiero, e Tomaso Trussardi è la persona giusta. Sotto la sua guida, ereditata dal padre Nicola, l’azienda ha continuato a essere tra i marchi di spicco del fashion e del Made in Italy.

Ma il lavoro di Tomaso non si limita solo a quelli di amministratore delegato: in passato ha fatto anche il modello, in particolare per il profumo maschile prodotto proprio dalla sua azienda. Nel 2016 è stato inoltre giudice nel programma Project Runaway insieme ad Alberta Ferretti ed Eva Herzigova. Ha stretto poi diverse collaborazioni con varie testate e molte di queste sono ancora all’attivo.

Detto questo, pare che il patrimonio dell’imprenditore, compreso quello della sua azienda, si aggiri intorno ai 150 milioni di euro. Una cifra da capogiro considerando anche la sua, tutto sommato, giovane età.

A fornire questa cifra sono state le testate di economia Bilan e Bilanz. La loro è una stima e, anche se non proprio esatta, serve a dare un’idea dell’immensa ricchezza dell’imprenditore. Tomaso ha anche la cittadinanza svizzera ed è proprio in questo paese che tiene la maggior parte dei suoi beni.