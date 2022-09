Wanda Nara, l’annuncio è devastante: spunta il retroscena tormentato

Wanda Nara ha annunciato ufficialmente sul suo profilo Instagram la separazione da Mauro Icardi: un legame, il loro, che è sempre stato tormentato.

Da alcuni mesi si parlava della crisi in atto nel rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, più volte i rumors avevano parlato di imminente separazione. In alcune occasioni, specialmente Wanda Nara, la coppia aveva provato a smentire tutte le dicerie sul loro conto ma dopo la clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si è arrivati alla rottura definitiva e ufficiale. La ex coppia Totti come abbiamo detto, ha dato il via a una serie di gossip sfrenati su altre copppie famose che si sono separate in questo 2022 che di certo non possiamo definire romantico.

Wanda ha voluto confermare la rottura con Icardi in una Storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La storia tra lei e l’ex attaccante dell’Inter si è conclusa. Non si tratta di un contenuto molto elaborato, su uno sfondo nero della modalità “crea” Wanda ha annunciato ufficialmente quanto già si sospettava.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”.

Queste le parole molto essenziali di Wanda Nara che ha espresso il desiderio di non essere coinvolta ulteriormente nella cosa e di non voler, quindi, rilasciare altre dichiarazioni.

Prima “felici” in Turchia, poi la separazione

Di sicuro, malgrado i rumors andassero nella direzione che poi c’è stata, i fan della coppia ne sono rimasti sorpresi comunque, anche perché nelle ultime settimane sembrava che i problemi tra i due si stessero appianando. Tutti in pratica avevano visto le foto pubblicate dall’ex calciatore interista su Instagram nelle quali compariva con la moglie allo stadio del Galatasaray con annessa maglia del club turco.

Ci sono poi altri scatti di Icardi e Wanda Nara con le figlie Francesca e Isabella e con i tre figli che Wanda ha avuto da Maxi Lopez: Valentino, Constantino e Benedicto.

Una tipica foto di famiglia in apparenza molto tranquilla e che esprime serenità che avrebbe dovuto dare un segnale di normalità. Perfino il gossip intorno a una certa rivelazione fatta dalla collaboratrice domestica di Wanda sembrava lontano: lo scorso agosto, infatti, il programma tv argentino Los Angeles de la Mañana aveva parlato di una confidenza della showgirl alla sua collaboratrice domestica, Wanda le aveva detto che il divorzio con Icardi era vicino.

In seguito a questo annuncio la smentita non si è fatta attendere, allo stesso modo quando si parlava di un certo video hard trovato nel telefono di Icardi insieme a Eugenia La China Suarez, che sarebbe stata un’amante dell’ex bomber nero-azzurro.

Il matrimonio è durato otto anni, ma dopo tutto questo gossip e le presunte storie fuori dalla coppia, ora si è arrivati al capolinea definitivo.