“Se ne è andato”, Spinalbese racconta il doloroso lutto al GF VIP | le toccanti parole

Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip conosciuto per essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma giorno dopo giorno sta rivelando nuovi lati di sé. Negli ultimi giorni ha raccontato di un doloroso lutto che l’ha cambiato per sempre. Vediamo cosa è successo.

Antonino Spinalbese potrebbe essere una delle rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez sta facendo scoprire molto di sé, conquistando il cuore del pubblico italiano e un ruolo importante nella casa.

Con la bella showgirl argentina, Spinalbese condivide una figlia, la piccola Luna Mari, che ama tantissimo. Ogni giorno non perde occasione di raccontare quanto sia speciale il loro rapporto e i telespettatori lo apprezzano come persona e come papà.

La vita l’ha messo di fronte a numerosi ostacoli, talvolta dolorosi, che l’hanno responsabilizzato e reso l’uomo che oggi vediamo in tv. Nato in Campania, a Torre del Greco, Antonino non è figlio unico: ha due sorelle e fin dalla giovane età diventa l’uomo di casa. Con la sua famiglia si trasferisce nel capoluogo lombardo, dove anche oggi vive e lavora come hair-stylist.

Dopo vari tradimenti da parte padre, i suoi genitori decidono di divorziare e lui sentirà di dover portare avanti la famiglia. Una grande responsabilità che Antonino coglie e porta avanti.

Nel suo percorso nella casa più spiata d’Italia, Antonino sta raccontando molto di sé ai suoi compagni di viaggio. Prima di entrare nella casa del GF VIP, nessuno conosceva la sua storia e la sua persona. Ora, invece, Antonino ha l’opportunità di raccontarsi con molta onestà e trasparenza.

Antonino racconta il doloroso lutto

In una chiacchierata con i suoi compagni e amici Luca Salatino e Cristina Quaranta si è lasciato andare ripercorrendo un drammatico momento della sua vita che l’ha cambiato per sempre. Antonino, infatti, ha affrontato un brutto e doloroso lutto: dopo il divorzio dei genitori, il padre è venuto a mancare. Ecco cosa ha raccontato di quel periodo.

“Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mi figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre”, ha detto.

Parole toccanti che hanno smosso i partecipanti e il pubblico a casa che ogni giorno conoscono una parte nuova di Antonino e imparano ad apprezzarlo come persona al di fuori della relazione con Belen che l’ha portato al centro dei riflettori.