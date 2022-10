Massimiliano Ossini, “….sono in pericolo”, la situazione drammatica | L’ha rivelato in diretta

Massimiliano Ossini ha dichiarato di essere in pericolo, le sue parole gelano il sangue, ma che cosa vogliono dire? Ecco tutto quello che sappiamo.

Massimiliano Ossini, fra le celebrità è il più apprezzato, tra quelli che si è accaparrato tante simpatie da parte del pubblico. Nel mondo dello spettacolo Ossini ha saputo valorizzare il proprio lavoro e farsi strada all’interno del mondo televisivo dimostrando grande talento e umanità. Lo si può considerare uno dei volti giovani della Rai anche se la sua è una carriera già piuttosto lunga.

Tra i programmi condotto da Ossini vi sono dei titoli storici della Rai, pietre miliari del palinsesto, come Uno mattina verde, Mezzogiorno in famiglia, Linea Bianca, Unomattina Estate e Kalipè. La sua è una carriera, quella nella conduzione che può solo migliorare, sempre in ascesa. Di recente, però, il conduttore si è lasciato andare a delle parole davvero molto dure circa una situazione particolare.

Massimiliano è napoletano e dopo il diploma si è trasferito a Milano dove si è laureato in Scienze della Comunicazione. In un primo momento la sua carriera è iniziata con la pubblicità, ma poi Massimiliano si è avvicinato al mondo della recitazione e ha virato poi sul percorso attoriale. Cosa che sicuramente lo ha aiutato a formare la propria presenza scenica ed essere pronto poi per la conduzione. La sua però resta una carriera variegata, perché Massimiliano fa anche il modello, per un certo periodo.

Il suo debutto in teatro avviene agli inizi del duemila ma nel corso di questi anni Massimiliano scopre la passione per la conduzione televisiva e così inizia il percorso che lo avrebbe poi condotto al punto in cui si trova oggi. I primi format da lui condotti sono programmi di Disney Channel, dove fa le prime esperienze dal 2003 al con Disney Club.

Altri programmi da lui condotti sono Linea Verde della Rai, Sei più bravo di un ragazzo di quinta? Per Sky, Uno mattina verde sempre della Rai, Mezzogiorno in famiglia e Linea Bianca, ancora una volta per la Rai.

Dal 2013 Massimiliano è legato a Laura Gabrielli con cui hanno tre figli, Carlotta, Melissa e Giovanni. Le sue parole sulla moglie e sulla vita di coppia in generale sono: “Crediamo molto nel matrimonio. Ogni giorno rinnoviamo la nostra promessa. E se c’è un problema cerchiamo di superarlo insieme.” Attualmente Massimiliano è è alla conduzione di Unomattina, lo storico programma di fascia quotidiana della Rai. Proprio in una puntata del programma ha fatto una confessione che ha gelato il pubblico.

La confessione in diretta di Massimiliano Ossini

Proprio durante la conduzione di Unomattina, nella puntata andata in onda lo scorso 19 ottobre, Massimiliano ha sviscerato un problema molto attuale, quello dell’inflazione. Argomento di cui si sta parlando da tempo e in diversi Tg e salotti televisivi, per cui nulla di nuovo di per sé.

Le parole di Ossini però sono state curiose: “Soldi, risparmi, investimenti: tutto ciò che abbiamo purtroppo è minacciato da un’inflazione, come non si vedeva da anni…”.

Mentre andava in onda un video sull’argomento le parole di Ossini proseguivano così: “I sacrifici di una vita sono in pericolo e il futuro appare sempre più incerto. Le formule magiche, lo sappiamo, non esistono, ma noi oggi cercheremo comunque qualche soluzione. Se c’è un posto dove l’inflazione si vede e si tocca proprio con mano, è il mercato”.

A sostenere le parole di Massimiliano Ossini c’era poi l’inviato di Unomattina che ha detto: “Al mercato i prezzi vengono decisi settimana per settimana se non addirittura giorno per giorno, perché dipendono dai prezzi dell’ingrosso. Secondo i dati Istat a settembre l’aumento dei prezzi è stato dell’11.5%”.