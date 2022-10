Barbara D’Urso, la sua vita in pericolo: “Costretta a prendere una guardia” | la situazione è gravissima

Sono giorni di paura quelli che sta vivendo Barbara D’Urso. La famosa conduttrice di Mediaset, infatti, è stata costretta prendere una guardia privata perché teme per la sua incolumità. La situazione è molto grave, vediamo cosa sta succedendo.

Barbara D’Urso è un volto noto di Mediaset: la conduttrice è sempre sorridente, solare, e offre pomeriggi di svago al suo pubblico, a cui è molto affezionata. Durante le sue trasmissioni, inoltre, si dedica all’aiuto dei più bisognosi: dai senzatetto a cui cerca di trovare un posto in cui vivere, ai disoccupati, che aiuta trovando lavoro grazie alla generosità dei suoi telespettatori.

Insomma, la D’Urso è una sempre pronta a porgere la mano, ma questa volta potrebbe essere proprio lei quella ad aver bisogno di aiuto. La conduttrice è stata costretta a prendere una guardia del corpo privata perché teme per la sua incolumità e sicurezza. Ma cosa è successo?

Uno stalker minaccia duramente Barbara D’Urso

La situazione è molto più grave di quel che sembra. “Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto ‘ti taglio la testa’, ho dovuto prendere una guardia del corpo”.

Sembrano parole prese da un film horror, e invece sono le dichiarazioni di Barbara D’Urso. Proprio così, lei avrebbe uno stalker che la minaccia pesantemente, motivo per cui ha preso provvedimenti importanti, ossia una guardia del corpo. Questo dimostra che la conduttrice teme per la sua incolumità e si sente davvero in pericolo, tantoché è finita in tribunale.

Entrando nel merito della vicenda, sappiamo che la dichiarazione della D’Urso è stata fatta in aula in tribunale a Roma: il processo, tenutosi a porte chiuse, vede sul banco degli imputati un 36enne di Catania. Ma chi è lo stalker?

Per capire chi è, bisogna fare un tuffo nel passato e tornare al 2017, anno in cui lo stalker di Carmela ha partecipato ad una sua trasmissione. Da quel momento l’uomo ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice tv utilizzando il profilo Instagram ‘bacisolari’. Negli anni ha addirittura contattato ripetutamente i parenti di Barbara stretti chiedendo di poter incontrare i suoi ‘fratelli’, come li definisce lui.

Negli ultimi mesi la situazione si è fatta ancora più grave di prima ed è diventata insostenibile, dato che lo stalker ha iniziato a minacciare online la presentatrice e a stalkerare telefonicamente la redazione di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il giudice monocratico Valerio De Gioia ha disposto per lui una perizia psichiatrica.