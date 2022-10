Belen: incidente in diretta, “è esploso…”, attimi di gelo in studio | il video

Belen senza veli in televisione: la showgirl argentina indossava un abito troppo stretto che le è “esploso” in diretta tv durante Le Iene. Il video virale sui social testimonia tutto.

Nell’ultima puntata de Le Iene, Belen è stata protagonista di un teatrino che l’ha vista senza veli. La bella showgirl argentina, in qualità di conduttrice, quest’anno sta facendo moltissime cose: incontra fan e haters, e organizza piccole interviste per approfondire disturbi di cui si parla poco in tv.

Insomma, la conduttrice argentina quest’anno si sta dando davvero da fare. Nella scorsa puntata si è occupata di dismorfofobia – ovvero la percezione errata del proprio corpo che porta molti a sottoporsi ad interventi estetici – incontrando ragazze e ragazzi che ne soffrivano. Il suo punto di vista è stato fondamentale e si spera d’aiuto per tutti i telespetattori a casa.

Ma non è finita qui, perché Belen si sta mettendo davvero in gioco. Nell’ultima punata del programma ha incontrato fan ed haters, lasciandosi criticare o elogiare in tv. Uno, in particolare, ha colpito l’attezione di tutti. L’uomo la criticava duramente per aver ammesso che guadagna come un calciatore.

“Hai dichiarato poco tempo fa che guadagni come un calciatore. Prima mi eri simpatica, ma dopo questa non più. Per me sei stata una grandissima delusione perché è stata una pugnalata allo stomaco”, le ha confessato l’uomo, spiegandole che lui è disoccupato e che aveva anche fatto un provino a Tu Si Que Vales, programma in cui Belen è co-conduttrice, per trovare lavoro nel campo televisivo.

“Devi sapere che io sono disoccupato da 8 anni. Ho fatto tantissimi provini anche per la televisione”.

La sua risposta non è tardata ad arrivare, e quindi gli ha detto: “Mi spiace se ti ha ferito questa cosa, ma la verità è che io continuo a guadagnare quanto guadagnano i calciatori. Non capisco come mai ti dia fastidio. Se tu sei disoccupato non è un problema mio. E perdonami ma il provino a Tu Si Que Vales non è un lavoro. Quella può essere una possibilità”.

Il video

Sempre nell’ultima punatata de Le Iene, Belen è stata vittima di un “incidente di percorso” con un abito molto stretto.

La conduttrice indossava un bellissimo abito di pelle viola firmato da Ermanno Scervino Rodriguez, sotto il quale non aveva il reggiseno.

Durante la puntata, Teo Mammucari le ha chiesto di ripetere in camera il passo di danza che aveva fatto poco prima, così Belen ha allargato le braccia, ha dato un colpo di petto e il bottone è partito. L’abito si è aperto, ma comunque non si è visto nulla, perché si è prontamente coperta. “Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti”, ha commentato la conduttrice.