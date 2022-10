Un altro bambino per Rodriguez? Cicogna in arrivo e diciamo finalmente!

Nella famiglia Rodriguez sembra stia per arrivare un bambino. È vero? C’è una foto che lascia pensare a questa possibilità. I fan sono super felici e molto emozionati.

La cicogna bussa di nuovo nella famiglia Rodriguez? Proprio lei potrebbe aspettare un bambino e lo scatto che proverebbe questa cosa sta facendo il giro del web.

Gli argentini più conosciuti d’Italia, i Rodriguez sono in attesa di un nuovo componente della famiglia. Ma chi sta per diventare genitore fra i tre fratelli Cecilia, Belen e Jeremias? Come sappiamo Belen è già madre di due bambini, Santiago e Luna Marie, sarà lei a essere in dolce attesa?

Di sicuro dei tre fratelli, Belen è colei di cui si parla di più anche se tutti e tre fanno parte del mondo dello spettacolo e si è detto molto anche di loro e questo perché proprio Belen ha introdotto i fratelli nel business dello spettacolo.

Di recente si era parlato anche di Gustavo Rodriguez, il padre dei fratelli Rodriguez che come sappiamo aveva partecipato con suo figlio al reality L’isola dei famosi, condotto dalla protagonista del gossip di questa stagione, Ilary Blasi. Di certo il futuro padre non è Gustavo, avendo egli una certa età ma le possibilità sono tre in questo momento, dato che tutti e tre i fratelli Rodriguez sono innamorati e felici.

Cecilia e Ignazio sono molto innamorati, e la loro storia procede a gonfie vele. Stefano e Belen, per la gioia dei fan sono di nuovo insieme, più innamorati che mai e Jeremias è appagato nella relazione con la sua Deborah.

Quello che è sicuro è che per uno di loro la cicogna è in arrivo, e i fan sono già alla pazza gioia, come seguire un film romantico in diretta. Ma chi di loro sta per diventare genitore? Ecco cosa sappiamo e lo scatto con quel pancino sospetto.

Quel pancino che fa pensare alla cicogna

Ormai la notizia sta circolando, i rumors sono tanti e ruotano intorno a una fotografia sospetta che farebbe pensare a una dolce attesa perché si vede un pancino sospetto. L’indiscrezione è stata lanciata: lei potrebbe essere in dolce attesa. Si tratta di Cecilia Rodriguez, è lei ad avere il pancino sospetto nello scatto che sta circolando in questo periodo. Il padre è appunto Ignazio Moser, suo compagno da qualche anno.

Come molti probabilmente si ricorderanno, Cecilia è stata fidanzata per un po’ con un ex tronista di Uomini e donne, tale Francesco Monte con il quale poi non è proseguita e galeotto è stato proprio il reality perché nel corso della partecipazione di Cecilia al Grande Fratello Vip, lei ha perso la testa proprio per Ignazio Moser. Evidentemente si trattava di amore vero dal momento che il loro rapporto è proseguito anche fuori della casa più spiata d’Italia, per la gioia dei fan della coppia.

Questo amore sarà presto coronato dall’arrivo di un figlio? Di certo Cecilia non ha mai nascosto il suo istinto materno ed è quindi facile pensare, visto il progredire della storia d’amore che la coppia stia pensando di metter su famiglia.

Lo scatto di cui si parla con quel pancino sospetto ha quindi alimentato le voci, anche sulla base di queste informazioni, che si tratti proprio di verità.

La foto che ha fatto tanto parlare è quella che vede Cecilia e Ignazio a un evento pubblico in cui lei sfoggia un lungo abito nero con spacco laterale che le mette in evidenza le forme arrotondate. Il vestito di per sé non è aderente ma le fascia molto bene la pancia e questa sembra un po’ arrotondata. Che sia davvero incinta?

Potrebbe trattarsi dell’angolazione della foto e delle pieghe del vestito a far pensare che si tratti di un ventre incinta oppure Cecilia ha solo le forme più morbide del solito. Le domande di certo sono tante, anche perché per il momento nulla di tutto questo è confermato e potrebbe quindi trattarsi del solito pettegolezzo.

Non è la prima volta che si parla di una presunta gravidanza di Cecilia che però in precedenti occasioni ha prontamente smentito. Di certo se in questo caso fosse tutto vero tutta la famiglia sarebbe al settimo cielo, zia Belen compresa