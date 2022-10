Ricordate Billy Robbins? La verità sull’adolescente più grasso al mondo. Una fine tragica

Billy Robbins è stato l’adolescente più grasso al mondo. La sua storia è raccontata in una puntata di Vite al Limite. Com’è finito ora? Ecco qual è la verità.

Vite al limite è un celebre programma in onda in Italia su Real Time da moltissimi anni che mostra il percorso di rinascita delle persone obese. I casi più estremi si rivolgono al dottor Nowzaradan che con la sua schiettezza e la sua professionalità cerca di aiutare i suoi pazienti a comprendere i diversi rischi che una vita dedita al cibo comporta.

Si tratta di circostanze sicuramente eccezionali in cui queste persone manifestano il loro disagio interiore sfogandosi con il cibo fino a raggiungere un peso davvero proibitivo per il proseguo della loro esistenza. Un caso molto celebre trattato nel programma è stato quello di Billy Robbins, giovane ragazzo americano di ben 380 divenuto ben presto l’adolescente più grosso del mondo.

La sua storia ha colpito tutto il pubblico che a distanza di un po’ di anni si domanda che fine abbia fatto quel povero giovane in pericolo di vita. Di certo, Vite al Limite può sembrare un programma controverso ma dalla sua ha la possibilità di parlare di storie di rinascita e di far capire quanto sia alto il rischio di morte per persone obese tenendo conto che ci sono una serie di patologie associate alla principale.

La vicenda di Billy Robbins, allora, data la sua particolarità è stata trattata in una puntata singola chiamata “Il Ragazzo di 380 chili” trasmessa nel 2013.

La storia di Billy Robbins e la sua fine

Vite al limite ha raccontato la vicenda di Billy Robbins ormai nove anni fa e gli spettatori si domandano come effettivamente stia adesso che Billy non è più un ragazzino. Nel 2013 Billy Robbins pesava ben 38 chili ed era così grosso che non riusciva a passare tra le porte.

Il dottor Nowzaradan ha ritenuto opportuno operarlo immediatamente per ridurgli lo stomaco e ha iniziato un percorso con lui di riabilitazione. Secondo i suoi racconti e quelli di sua mamma, Billy era un ragazzo davvero introverso che non riusciva a comunicare con nessuno: solo a tavola Robbins era davvero felice. Per questo che la madre del giovane lo ha assecondato per molti anni nel suo desiderio di cibo, rivelandosi, poi, un desiderio malato.

Dopo la fine dell’esperienza a Vite al Limite, Billy Robbins ha tenuto aggiornati il pubblico sulle condizioni di salute tramite i suoi canali social. Purtroppo, è da un po’ di tempo che il ragazzo, diventato uomo, non si fa più vedere ed è per questo che le sue attuali condizioni sono sconosciute ai più.

C’è chi crede che Billy stia bene e abbia proseguito con le cure e chi invece crede fermamente che l’uomo abbia ripreso tutti i chili e non si faccia vedere di proposito. Su di lui, però, girano immagini davvero scioccanti che lo ritraggono molto in forma e con un peso di circa 80 chili. Se Billy Robbins fosse ancora così, la trasformazione sarebbe incredibile.