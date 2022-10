“Mi sento male…” Eleonora Daniele, la morte annunciata in diretta | È finita stavolta

Eleonora Daniele si è resa protagonista di un evento drammatico proprio in diretta televisiva. La conduttrice è distrutta e gli spettatori sono completamente sotto shock. Ecco il racconto.

Eleonora Daniele è oramai un volto molto familiare in Rai grazie alla conduzione giornaliera del programma Storie Italiane. La donna commenta con gli ospiti in studio episodi di attualità e invita personaggi del mondo dello spettacolo per permettere loro di raccontarsi al pubblico.

Storie Italiane è sicuramente un programma vincente che ha acquisito con il tempo una grande fetta di spettatori diventati fedeli appassionati. Ma è proprio a casa sua, negli studi di Storie Italiane che Eleonora Daniele viene colta da un annuncio tragico che la ha profondamente colpita.

La vita personale di Eleonora Daniele

La conduttrice è sempre stata molto riservata con la sua vita amorosa anche se non ha fatto mistero della sua gioia per la gravidanza e per la nascita di una meravigliosa bambina.

Eleonoira Daniele è la compagna di Giulio Tassoni da molti anni, quasi venti. Eppure, i due hanno deciso di convolare a nozze solo dopo 16 anni di vita insieme coronando un bellissimo sogno d’amore.

In più, però, la Daniele è riuscita a conoscere l’amore di un figlio malgrado la sua età biologicamente avanzata. Inutile dire quanto sua figlia sia stata la sua gioia più grande e valido motivo per abbandonare piano piano la televisione.

Eleonora Daniele, infatti, prima di ricominciare con la nuova edizione di Storie Italiane si è fermata un po’ per vivere a pieno la nuova avventura della maternità. In verità Eleonora proprio durante il programma ha recentemente ricevuto una notizia assurda, veramente tragica.

Si tratta di una scomparsa che le ha ravvivato ricordi dolorosi sepolti ma mai veramente dimenticati. Ecco il ricordo del fratello: “C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico. Quando lui se n’è andato, quattro anni fa, per me è cambiato tutto. È come se si fosse fermato il tempo e se io fossi rimasta senza vita. Possono passare i giorni, gli anni, ma un amore così grande non può passare mai”.

L’annuncio in diretta

Eleonora Daniele ha affrontato un lutto bruttissimo proprio in diretta televisiva che le ha ricordato i difficili momenti passati durante la morte di suo fratello. Stiamo parlando della scomparsa di Franco Gatti componente storico de I Ricchi e Poveri.

Deceduto nella tarda mattinata è spettato proprio alla Daniele l’infausto compito di annunciare la scomparsa in diretta. Le lacrime hanno rotto la voce di Eleonora che ne ha parlato così: “Mi sento veramente male, non posso crederci. Si è spento Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, è questa la notizia che ci è appena arrivata dall’ANSA”.

Ed ancora aggiunge: “Avevamo sentito Franco pochi giorni fa, quando abbiamo avuto qui in studio Marina Occhiena, lui le ha mandato un bellissimo messaggio. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia Gatti, che ha detto: “Se ne è andato un pezzo della nostra vita, ciao Franco”.

Non è un periodo semplice per Eleonora Daniele ma con la sua professionalità è riuscita a gestire al meglio la difficile notizia della morte di Franco Gatti andando oltre il suo passato familiare complesso.