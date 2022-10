Pamela Prati, ecco perché copre sempre il collo: La foto che svela il segreto | Motivo spiazzante

Perché Pamela Prati tiene sempre coperto il collo con sciarpe o foulard? Ecco il segreto dietro questa scelta: il motivo è da non credere

Perché il collo di Pamela Prati è sempre coperto? Semplice scelta di moda o c’è un segreto sotto? Molti si sono accorti di questa sua abitudine e in tanti si sono chiesti quale fosse il motivo per cui la showgirl ha sempre il collo coperto. Ecco che cosa è venuto fuori.

Oltre ai fan della showgirl, sono in tanti a essere incuriositi da Pamela Prati. È infatti uno dei concorrenti più seguiti e supportati e non solo per la storia di Mark Caltagirone, ma anche perché sono diversi anni che non torna più sulle scene. Per il momento il suo percorso procede quasi senza inciampi: si è integrata nel gruppo e non ha fatto scivoloni.

Molti la seguono anche per via degli outfit eccentrici ma eleganti che sfoggia in ogni puntata. La Prati è sicuramente l’icona di stile di questa edizione, e a ogni puntata i telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire come si vestirà la showgirl.

Proprio il suo vestiario ha attirato l’attenzione del gossip, che si è chiesto come mai la Prati indossi sempre un foulard o una sciarpa al collo.

Il segreto di Pamela Prati

Pamela Prati è tra i concorrenti più chiacchierati di quest’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Gli occhi sono puntati tutti su di lei per la questione Mark Caltagirone e per capire cosa c’è di vero in quella storia. Ora però c’è un altro mistero da risolvere: perché la showgirl tiene sempre il collo coperto?

A questa domanda ha provato a rispondere Viviana Bazzani, opinionista del programma. Sul suo profilo Instagram ha spiegato il perché, secondo lei, la Prati non si scopre mai il collo, neanche nei momenti di svago quando non è in diretta.

Ebbene la Bazzani nega il fatto che quella della showgirl sia una scelta di stile. Molti infatti hanno avanzato l’ipotesi che fosse semplicemente lo stile della donna per questa edizione. Ma l’opinionista è convinta che il motivo sia un altro.

Secondo lei la ragione è che la Prati stia nascondendo i segni dell’età che sul collo sarebbero ben visibili. Il volto non dimostra l’età della donna, ma il collo, secondo la Bazzani, sarebbe pieno di imperfezioni, e per questo lo terrebbe nascosto. Una foto pubblicata da Dagospia ne svela la verità.

Secondo lei lo dimostrerebbe anche il fatto che la Prati non toglie il foulard nemmeno nei momenti di relax, come se avesse paura di mostrare qualcosa. Semplice outfit o la donna vuole nascondere davvero i segni del tempo?