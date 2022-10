Regina Elisabetta, spunta la vera erede e sente il peso della responsabilità: Il popolo è senza parole

I gioielli della regina Elisabetta potranno essere indossati soltanto da una persona: ecco a chi è finita l’eredità dell’ex sovrana. Solo lei ha l’onore di indossare spille, anelli e orecchini regali.

La scomparsa della regina Elisabetta ha sollevato molte questioni, tra le quali l’eredità dei suoi gioielli. Ecco a chi sono andati: soltanto lei potrà indossare i gioielli della regina, e nessun’altro.

La scelta è stata piuttosto semplice per la regina, anche se il popolo avrebbe preferito che tra gli ereditieri ci fossero anche Harry e Meghan. I due sono stati allontanati dalla famiglia diversi anni fa e, al contrario delle speranze del popolo, il nuovo re ha confermato la volontà di sua madre.

Il popolo è rimasto molto ferito da questa scelta: tutti hanno sperato che con il nuovo re Carlo III si potessero appianare le questioni e mettere da parte i litigi. Purtroppo non è stato così e, anzi, anche i figli della coppia sono stati esclusi dall’eredità della bisnonna.

Una scelta che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti quanti e che riduce le speranze di un chiarimento tra le due parti. Chissà se con William le cose potranno finalmente cambiare.

Regina Elisabetta, a chi vanno i suoi gioielli

Tra le eredità più importanti della famiglia reale ci sono di certo i gioielli personali della regina, indossati per quasi un secolo. Sono infatti uno dei simboli più importanti dei reali, e per questo motivo devono essere ereditati da una persona degna di indossarli.

A ricevere tutti i gioielli della regina è stata la moglie di William, Kate Middleton. L’ex duchessa di Cambridge, ora futura regina, è stata ritenuta da Elisabetta II la persona degna di indossare anelli, spille e collane, e ora sarà lei a custodirli e sfoggiarli durante le cerimonie più importanti.

Kate ora ha ricevuto il titolo di principessa del Galles, onorificenza che prima era stata della compianta Lady Diana. Kate è stata sempre amata e rispettata dalla famiglia e dal popolo, fin dai primi anni in cui era fidanzata con William, per questo la regina l’ha scelta come ereditiera dei gioielli. Tra questi ci sono i famosi orecchini di perla che indossava sempre Elisabetta e le spille coi fiori.

Il suo è un ruolo importante, perché in futuro sarà la regina consorte e regnerà sul paese insieme a William. Nessuno ha avuto mai dubbi sul suo ruolo: Kate è amata e rispettata non solo dalla famiglia reale, ma anche da tutto il popolo, e sarà di certo in grado di reggere il peso delle sue responsabilità.