Dimmi cosa vedi e ti dirò chi sei: test psicologico | quanto pesa il tuo subconscio?

Questo veloce test vi farà scoprire una parte nascosta del vostro intelletto. Prende solo 5 minuti del vostro tempo ma permette di scoprire cose davvero inedite di se stessi. Ecco come funziona.

Il modo in cui visioniamo il mondo che ci circonda dice molto del nostro subconscio. Ci sono molte chiavi per conoscerlo meglio, una di queste è fare il test del teschio qui di seguito.

Il subconscio è una parte importantissima e fondamentale della nostra mente e conoscerlo approfonditamente permette di determinare le nostre personalità e i comportamenti nella nostra vita quotidiana.

Sempre attivo e vigile, il subconscio influenza i nostri comportamenti e come ci rapportiamo con gli altri intorno a noi nella nostra quotidianità.

Il test del teschio è molto semplice e in poche veloci mosse ci fa realizzare quanto il subconscio sia presente nelle nostre vite e come ci aiuta a dare forma alla nostra personalità.

Basta guardare per qualche istante la vignetta sottostante e chiedersi cosa si vede. All’immagine che visionate più velocemente corrisponde un profilo che rivela lati interessanti di sé, talvolta inediti.

Le bambine

Se osservando il teschio a prima vista vedete delle bambine che si tengono per mano, allora vuol dire che il vostro subconscio non è molto misterioso, anzi. Siete persone molto trasparenti, aperte, e nella vita apprezzate qualità come l’autenticità e l’onestà.

Vivete i sogni, le idee e le motivazioni con molta passione e siete più concentrati a migliorare il presente, piuttosto che guardarsi sempre indietro. Il vostro focus è sicuramente sul futuro.

Inoltre, cercate sempre di valutare quello che accade nella nostra vita con positività ed ottimismo. Questo atteggiamento positivo vi porta un vantaggio a livello psicologico ed anche pratico.

Il teschio

Se il teschio è ciò che ha catturato la vostra attenzione, siete persone che tendono a nascondere i sentimenti e senza rimuginare sui pensieri. Questo atteggiamento spesso vi porta anche a negare i problemi, anche i più palesi, perché cercate di evitarli senza risolverli.

Tuttavia, siete persone in grado di razionalizzare bene le situazioni e avete sempre buoni consigli da dare alle persone attorno a voi.

Un consiglio: migliorare la fiducia in voi stessi può solo che farvi bene e vi renderebbe persone ancora più sagge e consapevoli.

Le piante

Se avete identificato nella foto delle piante, allora vuol dire che siete molto particolari: tendete a dare attenzione a cose a cui gli altri non pensano. Ciò che viene ignorato, voi lo notate e attenzionate. Creatività e disponibilità sono le vostre caratteristiche peculiari. La capacità di vedere oltre che avete è unica e dovete farne tesoro.

