Vite al limite: Paula pesava 256 Kg adesso 65, straordinaria trasformazione | FOTO

Vite al limite, il programma di successo di Real Time ha ottenuto un altro grande successo con la storia di Paula Jones, la donna entrata nel programma con 256 chili e dopo la cura del dottor Nowzaradan è uscita con 65 chili. Ecco come è andata con lei.

Nel reality di Real Time, Vite al limite, ci sono molti concorrenti tra quelli che si rivolgono al dottor Nowzaradan che grazie alle sue cure affrontano i problemi legati all’obesità, un’obesità invalidante e problematica che pone tanti limiti nella vita di tutti i giorni. La prima cosa che i pazienti di Nowzaradan devono fare quando si presentano da lui è seguire una dieta mirata alla perdita di peso con un intervento di bypass gastrico eseguito appunto da Nowzaradan.

Nel corso degli anni gli appassionati di Vite al limite sono diventati davvero tanti e molti sono stati i personaggi iconici di cui tutti i fan del programma si ricordano.

Tra questi per esempio c’è Paula Jones, protagonista di una storia a lieto fine, iniziata con più di due tonnellate di peso e terminata con 65 chili, una storia che rispetto alle altre ha un lieto fine e tanta felicità. Quando la sua avventura è iniziata Paula aveva 39 anni e grazie al dottor Nowzaradan ha peso tantissimo peso per aver iniziato tutto partendo dall’obesità.

Come vi abbiamo raccontato sono stati davvero tanti i pazienti del dottor Nowzaradan che si sono susseguiti nelle diverse stagioni e abbiamo assistito a molte storie nel corso di questi anni. Tra di loro purtroppo c’è stato anche chi non ce l’ha fatta a perdere peso e purtroppo perfino chi è morto per conseguenze negative provocate dall’obesità.

Paula è una vincente, la sua è una storia al lieto fine segnata da dodici mesi di cura e arrivata a perdere davvero tanto peso. Con il passare del tempo ha perso sempre più peso fino ad uscire completamente dall’obesità e liberarsi di tutte le difficoltà legate alla sua patologia.

Paula oggi, ecco com’è diventata

Paula, dopo Vite al limite è arrivata a pesare 65kg e il suo percorso è stato lungo, faticoso e tutto in salita, ma alla fine ce l’ha fatta. Il merito è stato anche del dottor Nowzaradan che ha a che fare con pazienti difficili ogni giorno e ciascuno di loro ha un problema serio con il cibo, perché riversano su di esso tutte le loro frustrazioni e perché spesso il cibo può essere una forma di consolazione. Alcune volte questa ossessione per il cibo può essere un problema insormontabile tale da portare a una fine tragica, ma non è questo il caso.

Nel caso di Paula Jones, da 251 kg la concorrente in un anno è riuscita a scendere, sotto la cura del dott. Now, a 100 chili. Cento chili che con la determinazione di Paula sono scesi ulteriormente a 65 e quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto grazie alla determinazione di Paula che ha continuato a seguire il programma di Nowzaradan e il nuovo stile di vita da lui suggerito.

Naturalmente un risultato simile le ha permesso di riprendere in mano la sua vita, è tornata a occuparsi della figlia, ha ripreso a lavorare e si è presa anche una meritata vacanza. Oggi il cibo spazzatura è solo un brutto ricordo e Paula vive finalmente e felicemente la sua vita.