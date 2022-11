Divorzio ormai deciso da Re Carlo III, è cosa fatta: Ecco cosa sta succedendo a palazzo Reale

Re Carlo III ha deciso per il divorzio a corte, si parla ancora della Royal Family e questa volta il tema è molto caldo e riguarda la separazione legale. Ecco cosa è successo.

I colpi di scena nella Royal Family non finiscono mai ed ecco che si parla ancora della famiglia più discussa d’Inghilterra con un tema spinoso, se consideriamo il passato, stiamo parlando del divorzio. Il Re ha previsto tutto e si tratta di qualcosa di inevitabile. Qualcosa nella monarchia sta cambiando.

Ancora uno scandalo sconvolge la famiglia reale e questa volta il protagonista è Carlo d’Inghilterra il nuovo Re, che sarà incoronato a Maggio 2023 ma che nel frattempo all’indomani della scomparsa della Regina Elisabetta ha preso pieni poteri in discendenza dalla madre.

Di sicuro se c’è qualcuno che ha aspettato davvero molto prima di salire al trono questo è Carlo d’Inghilterra, primogenito di Elisabetta II che ha lasciato la corona solo quest’anno alla veneranda età di 96 anni, portando Carlo a salire al trono a settant’anni, con tutti i limiti e le difficoltà che questo comporta. Insomma il ruolo che quest’uomo deve ricoprire non è semplice e soprattutto non lo è alla sua età. Ma questa volta al centro della questione non c’è l’età di Carlo o i suoi compiti di sovrano d’Inghilterra, bensì le sue decisioni ora che ha pieni poteri e questa volta la monarchia trema, perché si parla di divorzio.

Il divorzio a corte per decisione del Re

Re da solo due mesi e le cose sono già complicate per la monarchia perché il nuovo Re ha le idee molto chiare e le sue decisioni potrebbero cambiare per sempre la monarchia. Per ripristinare l’ordine monarchico, Harry deve tornare a casa ma senza Meghan, è richiesto quindi il divorzio.

Il settimanale Neue Post avrebbe riportato la notizia e sarebbe già in atto un piano per portare via dall’America il Principe Harry.

Secondo alcuni, da quando Harry ha sposato Meghan Markle il principe sarebbe cambiato, non si occupa più dei doveri di corte e non sembra più neppure interessarsi alla famiglia, per non parlare del fatto che la coppia, dopo la nascita del primo figlio si è trasferita in America, rinunciando ai titoli che gli spettavano di diritto. Forse Harry credeva che la Royal Family lo avrebbe lasciato fare ma non poteva immaginare che proprio suo padre Carlo avrebbe fatto in modo di ricondurlo a casa e vuole farlo attraverso il divorzio.

Il piano è quello di far divorziare il prima possibile Harry da Meghan, anche perché in molti sono convinti che questo matrimonio non sia destinato a durare. A montare questi rumors è stata anche una certa Georgina Walker, una veggente che avrebbe avuto delle visioni circa il destino di questo matrimonio e sarebbe durato appena 5 anni.

Se questa profezia fosse vera, tenendo conto che il matrimonio ha avuto luogo nel 2018, siamo ormai quasi alla scadenza dei 5 anni. Ad avvalorare questa tesi ci sarebbe anche la teoria che Harry non sarebbe dispiaciuto di tornare a casa.

Harry sente la nostalgia della sua famiglia che, per ovvie ragioni, non vede spesso. Si dice poi che la stessa regina Elisabetta avrebbe cercato di richiamare al dovere il nipote e chiedendogli apppunto di separarsi da Meghan.

A questo punto non ci resta che attendere e osservare le prossime mosse di Re Carlo III e vedere se effettivamente Harry tornerà a casa. Ma non dobbiamo dimenticare Archie e Lillibeth, i figli di Harry e Meghan, lasciare lei significherebbe lasciare anche loro, anche se essendo questi di sangue reale, appartengono anche loro alla Corona.