Renato Pozzetto, il ricovero in ospedale e le sue condizioni di salute: un dramma

Ultimamente si è parlato spesso delle condizioni di salute di Renato Pozzetto per le quali i fan si sono molto preoccupati. In una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche proprio l’attore, interprete di Il ragazzo di campagna ha voluto tranquillizzare tutti.

L’ultimo film che ha visto Renato Pozzetto protagonista è del 2021, Lei mi parla ancora di Pupi Avati, dove accanto a lui troviamo anche Stefania Sandrelli in una struggente storia d’amore che va oltre la morte. Negli ultimi anni, com’è giusto che sia vista anche l’età Pozzetto ha centellinato molto le sue partecipazioni ai film, anche se le proposte non sono mai mancate.

Diversi anni sono passati fra Oggi sposi, commedia corale del 2009 di Luca Lucini e Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi del 2015, fino ad arrivare alla pellicola di Pupi Avati di quasi due anni fa.

Renato Pozzetto è uno degli attori comici più grandi che il cinema, la televisione e lo spettacolo in generale hanno avuto. Oggi l’attore milanese ha 82 anni e ancora riscuote un grande successo, soprattutto fra coloro che lo ricordano nelle commedie citate prima o negli sketch con Cochi.

I telespettatori degli anni settanta lo ricordano per i suoi sketch televisivi e per la coppia comica appena citata, quella composta con Cochi e Renato. L’attore milanese ha vinto diversi premi e riconoscimenti come per esempio il David di Donatello nel 1975 e il Nastro d’argento per il migliore attore esordiente. Renato Pozzetto è stato anche un cantante, perché oltre al teatro di cabaret, alla radio, alla Tv e al cinema si è occupato di musica, cantando canzoni scritte da Jannacci.

Renato Pozzetto si è sposato nel 1967 e sta ancora insieme alla moglie Brunella Gubler, morta purtroppo nel 2009 e dalla quale ha avuto i due figli Francesca e Giacomo, quest’ultimo attore come suo padre.

“Sto bene, taaac!”: una risposta inequivocabile

Di recente come abbiamo detto le notizie sulle condizioni di salute di Renato Pozzetto non erano buone, la scorsa estate, infatti, l’attore è stato ricoverato a Ferragosto per una settimana mentre si trovava nella zona di Varese. Pozzetto è stato colto da un malore e condotto subito all’ospedale di Circolo di Varese. I messaggi di pronta guarigione sono arrivati a pioggia da parte dei fan che si sono preoccupati molto. La risposta di Pozzetto sule sue condizioni di salute è arrivata poi a tranquillizzare tutti. “Tutto bene! Taaac”.

Questa è la risposta forse più azzeccata che Pozzetto poteva usare per tranquillizzare i suoi fan, usando una frase iconica presa da Il ragazzo di campagna, uno dei film più amati dal pubblico italiano. In queste settimane, tuttavia, Renato Pozzetto deve sottoporsi a degli accertamenti per verificare che i valori siano rientrati e che sia effettivamente tutto a posto.