Eros Ramazzotti innamorato: lei è giovanissima e famosa | il gesto eclatante sconvolge

Eros Ramazzotti dopo tanti anni ha trovato l’amore. La sua nuova fiamma è giovanissima e anche piuttosto famosa: scopriamo insieme di chi si tratta.

Siamo tutti abituati a pensare ad Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker: i due sono stati per molti anni una coppia da far invidia. Eros e Michelle si sono incontrati quando erano molto giovani e il loro affiatamento era visibile ad occhio nudo. I due hanno anche avuto una figlia, Aurora Ramazzotti, che li unirà per sempre.

Nonostante si siano lasciati e la Hunziker abbia passato un periodo davvero buio durante la loro relazione per via di una setta, i due sono rimasti sempre l’uno accanto all’altra, senza perdersi mai: anzi, si supportano e motivano a vicenda nella loro carriera professionale.

Il cantante finalmente si è innamorato nuovamente, trovando l’amore in una giovane e famosissima donna. Ma di chi si tratta?

Eros Ramazzotti trova l’amore

Pare che Eros Ramazzotti si sia innamorato di una giovane di 27 anni, è conosciuta in tutta Italia: stiamo parlando di Amelia Villano. Lei una speaker radiofonica del canale Rtl che ha lavorato anche come cantante e attrice.

Sui social è spiccata per la sua bellezza e per le sue divertenti e accurate imitazioni di Belen Rodriguez. Nel 2015, inoltre, la donna ha preso parte al talent The Voice of Italy e ora famosa anche sui social grazie alle imitazioni che posta sul suo profilo TikTok.

Ma come nasce il rapporto con l’ex di Michelle Hunziker, prossimo a diventare nonno grazie alla loro figlia Aurora che è in dolce attesa?

Tutto parte dall’imitatrice di Belen che ha condiviso sul suo profilo Instagram con tutti i suoi followers una notizia, ossia che Eros Ramazzotti ha iniziato a seguirla sui social. Ma non finisce qui: perché gli utenti più attenti, inoltre, hanno notato che il cantante ha iniziato a mettere diversi “Mi piace” alle foto della speaker radiofonica.

Quello di mettere “Mi piace” nel linguaggio dei social si traduce in un evidente segno di apprezzamento. Forse Eros è ammaliato dalla sua bellezza e bravura e vorrebbe conoscerla.

Secondo l’interpretazione di molti, infatti, Eros Ramazzotti ha fatto questo gesto per farsi notare e tanti sostengono che il suo comportamento equivale a un interesse nei confronti della bella speaker radiofonica. Forse, Eros vorrebbe iniziare una conoscenza con Amelia.

Non sappiamo se la conoscenza tra i due decollerà, ma di certo – dopo tanti anni – Eros Ramazzotti ha trovato il coraggio di mettersi in gioco, come mostrano i “Mi piace” tattici che ha lasciato sul profilo Instagram di Amelia.