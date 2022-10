Allo scoperto la figlia segreta di Lady D. “La Regina sapeva tutto” | documenti ufficiali, shock nella famiglia reale

Salta fuori la figlia segreta di Lady Diana nella famiglia reale: lei sarebbe l’erede al trono, ma nessuno lo sapeva prima d’ora. La notizia bomba sconvolge tutti e cambia per sempre le carte in tavola.

Una nuova indiscrezione colpisce la Royal Family, sotto il mirino della stampa negli ultimi mesi più che mai. Quello che vi stiamo per raccontare è davvero sconvolgente, si tratta di una figlia tenuta segreta per oltre 20 anni. Una donna sarebbe l’erede al trono, ma è stata tenuta nascosta dalla Royal Family. Inoltre, ci sarebbe lo zampino della Regina Elisabetta. Ecco il racconto che chiarisce meglio le dinamiche.

La figlia segreta di Lady Diana

A dare l’indiscrezione che potrebbe stravolgere la famiglia reale è il settimanale Novella 2000. Il giornale ha portato alla luce e all’attenzione dei suoi lettori una serie di documenti che testimonierebbero nero su bianco l’esistenza di una figlia segreta di Lady Diana.

La principessa del popolo, quindi, non sarebbe madre solo di William ed Harry, ma anche di un’altra ragazza, ormai donna adulta.

La teoria nasce da delle evidenze, stiamo parlando di una serie di documenti ufficiali, correlati da numerose voci. La figlia segreta di Lady Diana sarebbe nata lontana dal regno, negli Stati Uniti d’America, prima ancora della nascita di William. Quindi, sarebbe lei l’erede al trono. La cosa sconvolgente è che, dietro a tutto questa segretezza, sembra esserci lo zampino della Regina Elisabetta II.

Lo zampino della Regina Elisabetta

Secondo quanto rivelato dai documenti, la dipartita regina ci teneva che la nuora mantenesse l’integrità morale e quindi la sua verginità. Nonostante questo, voleva che potesse procreare per far continuare la dinastia reale e dare un erede al suo trono.

Per farlo, mantenendo la rispettabilità che la Elisabetta desiderava per Diana, sua Maestà si affidò alla consulenza del ginecologo di corte, Sir George Pinker. Così, il dottore procedette prelevando due ovuli dalla Lady Diana, per poi fecondarli con il seme di suo marito Carlo.

Il concepimento ebbe successo, e permise alla Regina di acconsentire al matrimonio. però, qualcosa andò storto: il ginecologo nel sbarazzarsi degli embrioni li affidò al suo assistente che li impiantò nel corpo della moglie.

Così, Sarah, che ora vive negli Stati Uniti, sarebbe nata dall’ovulo di Lady Diana per mezzo di una madre surrogata. Stando a questa teoria, Sarah sarebbe tuttora erede legittima al trono d’Inghilterra perché a tutti gli effetti figlia di Lady Diana.

Sarah è a conoscenza dei fatti di 30 anni fa e del suo sangue blu. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata raggiunta negli Stati Uniti da William e Kate. La loro non è certamente una visita di cortesia, ma un incontro volto a dissuaderla ad avanzare qualsiasi pretesa legata al trono d’Inghilterra.

Attorno a tutta la vicenda vi sono alcune teorie, tra cui una tesi secondo la quale Lady Diana era al centro di un complotto volto ad eliminarla. Molti ritengono la storia non solo credibile, ma perfino reale.