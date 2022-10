Addio principe William, spunta il fratello segreto “Sono io il vero erede”. Panico tra i reali

Il principe William rischia di perdere la corona di futuro re: è spuntato infatti un fratello segreto che, essendo più grande di lui, avrebbe diritto a diventare il successore di Carlo III. Ecco di chi si tratta.

La famiglia reale è di nuovo in subbuglio e questa volta è il principe William a rischiare grosso: all’improvviso è spuntato un fratello segreto che diventerebbe l’erede al trono al posto del principe. La questione è molto delicata e l’intera famiglia è preoccupata.

Re Carlo e la sua famiglia non hanno proprio un attimo di respiro. Tra scandali e gossip, dopo la morte della regina Elisabetta le cose si sono fatte molto difficili per il nuovo sovrano che, oltre a dover tenere a bada le indiscrezioni sulla sua famiglia, deve anche vedersela con le improvvise dimissioni del primo ministro.

Un periodo tutt’altro che semplice e che metterà a dura prova il nuovo sovrano. Sicuramente sarà un banco di prova bello tosto per il nuovo re: saprà dimostrarsi all’altezza della sua defunta madre?

Principe William, a rischio il trono

Oltre a William e Harry ci sarebbe un terzo fratello, più grande dei due, che potrebbe diventare il prossimo erede al trono. La notizia si è diffusa proprio in questi giorni quando il terzo fratello ha rivendicato la sua posizione nella famiglia.

Lui si chiama Simon Dorante-Day e dichiara di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla. I due lo avrebbero concepito prima che Carlo si sposasse con Diana e che Camilla si sposasse con Andrew Parker, quindi da giovanissimi. Simon oggi ha 56 anni e vive in Australia insieme alla moglie e ai suoi nove figli.

Dopo la morte della regina Elisabetta II l’uomo è tornato alla carica. Non è infatti la prima volta che si proclama figlio illegittimo della coppia: già diversi anni fa aveva richiesto il test del DNA per dimostrare di essere parte della famiglia reale. Carlo però lo ha sempre ignorato, bollandolo come un bugiardo.

Ora Simon ha tentato il tutto per tutto e si è rivolto all’alta corte di giustizia del Regno Unito per ottenere il suo riconoscimento. Se davvero fosse figlio della coppia l’intera linea di successione verrebbe a crollare: William non sarebbe più l’erede al trono, dal momento che non è più il primo figlio di Carlo.

Il giudice deve ancora esprimersi riguardo questa richiesta e nel frattempo la famiglia reale trema. Se Simone si rivelasse davvero figlio di Carlo e Camilla si creerebbe uno scandalo enorme. William intanto è preoccupatissimo per il suo futuro titolo di re.