Romina Power torna dal primo amore: fan in visibilio. La foto che stravolge il mondo dello spettacolo

Romina Power è tornata dal suo primo amore e i fan sono increduli. Le foto la ritraggono insieme a lui: c’è un ritorno di fiamma? Ecco cosa sappiamo

Romina Power fa di nuovo parlare di sé, ma questa volta per un incredibile ritorno di fiamma che nessuno si sarebbe mai aspettato. Gli scatti parlano chiaro e i fan sono in visibilio: Romina è stata vista proprio con lui.

La cantante ha fatto coppia per tanti anni con Albano, sia sul piano professionale che privato. La loro storia d’amore ha stregato intere generazioni, ma purtroppo si è conclusa nel 1994 in seguito a una pesante crisi. In particolare i due si sono allontanati dopo la tragedia che li ha colpiti: la scomparsa della figlia Ylenia, di cui non si sono avute più tracce.

Oggi i due hanno appianato le incomprensioni e ogni tanto si esibiscono insieme in onore dei vecchi tempi. Tra Romina e Loredana Lecciso, l’attuale compagna di Albano, non scorre però buon sangue.

Romina Power torna dal primo amore

Come si suol dire: “Il primo amore non si dimentica”, e infatti neanche Romina Power ha resistito al richiamo della prima cotta. Negli ultimi giorni sono emersi degli scatti che la ritraggono insieme alla sua prima fiamma che hanno lasciato tutti di stucco.

Prima della sua storia con Albano Carrisi, Romina aveva avuto una relazione controversa col principe Stash. L’uomo è conosciuto sia per il suo talento nella musica che per le sue avventure al limite della giustizia. I due sono stati insieme molti anni fa, quando lei aveva solo 15 anni e lui 26.

Fu una relazione molto discussa, sia per la differenza di età che per la vita che conduceva il principe Stash al tempo. Il loro amore era caratterizzato da una passione travolgente: i due giravano il mondo insieme ed erano innamoratissimi. Alla fine, però, l’uomo si è reso conto di non riuscire a dare a Romina la stabilità di cui lei aveva bisogno e i due si sono detti addio.

I due sono comunque rimasti amici e infatti Stash ha invitato Romina al suo 80° compleanno. L’ex coppia ha posato per uno scatto insieme e la foto è finita subito sui principali giornali di gossip. C’è chi parla di un ritorno di fiamma e chi dice che i due stiano insieme già da diversi mesi, ma per ora non ci sono conferme.

Chi lo sa, forse i tempi sono diventati maturi e i due vorranno riprovare a frequentarsi così che, forse, finirebbero tutte le voci sul presunto amore tra Romina e Albano.