Arisa senza freni su Instagram: “Metto le mie t***e…”. Foto incredibili!

Arisa continua le sue provocazioni sui social ammiccando in maniera sexy ai suoi follower sui social. La cantante si mostra bellissima e sensuale durante una giornata d’autunno. Ecco cosa è successo.

Arisa è tornata per l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice ed insegnante. Dopo un periodo di pausa e lontano dal piccolo schermo Arisa è tornata super carica e pronta per guidare al meglio i suoi alunni nel percorso lavorativo e nel canto.

La donna ha subito nel corso del tempo un bel cambiamento fisico: da essere molto timida, riservata e castigata anche nel vestiario Arisa è diventata molto sensuale e femminile attirando verso sé l’ammirazione di molte persone.

Questa bellissima trasformazione in una donna più sicura e felice del suo corpo è avvenuta per lo più sui social e su Instagram dove Arisa si mostra in tutta la sua sexy sinuosità. Una stories particolare su Instagram ha scatenato moltissime reazioni sul web, non tutte positive.

Questa nuova versione di Arisa è sicuramente caratterizzata da una bella dose di provocazione soprattutto perché riesce a scatenare diverse polemiche e un’opinione pubblica divisa tra chi inneggia al suo cambiamento come una vera e propria rivendicazione personale e chi, invece, ritiene sia fatto tutto per mettersi in mostra.

Le recenti stories di Arisa

Arisa recentemente si è fatta vedere in reggiseno sui suoi social mentre fa una seduta beauty e subisce un trattamento finalizzato a rimpolpare il seno e a dargli un aspetto più seducente.

La cantante porta i suoi followers nel centro e permette loro di seguire ogni passo del suo restyling che inizia dal viso e termina su tutto il corpo. A proposito di ciò, Arisa fa una storia in particolare, davvero molto hot in cui afferma: “Metto le mie tett*ne in primo piano così facciamo più audience”. Questa frase la pronuncia proprio quando è in procinto di iniziare il trattamento sul seno, una frase senza dubbio molto controversa.

Successivamente Arisa decide di portare il livello delle sue interazioni social più sul romanticismo postando una storia mentre fa una skincare con il sottofondo della canzone di Tiziano Ferro “Ti scatterò una foto” e le parole “Perché sarò bellissima” sicuramente in riferimento a se stessa dopo gli effetti meravigliosi della beauty routine.

Arisa, insomma, con questo atteggiamento diverso ha attirato verso sé anche delle critiche negative soprattutto perché la sua immagine è completamente diversa dagli inizi della sua carriera.

In verità, la cantante non ha più niente da dimostrare a nessuno e si sente, ora più che mai, libera di esprimersi e comunicare come preferisce ignorando le becere polemiche.