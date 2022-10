Christian De Sica e i guadagni folli: il più pagato al mondo | ecco a quanto ammonta il patrimonio

Christian De Sica è tra gli attori più conosciuti e apprezzati in Italia. Proprio per il successo che ha raggiunto, l’attore ha un fatturato da capogiro: ecco a quanto ammonta.

Christian De Sica lo conoscono tutti: intere generazioni hanno guardato i suoi film, molti dei quali assieme a Massimo Boldi, riempiendo le sale dei cinema e le tasche dell’attore. Poco tempo fa sono usciti i numeri del fatturato di De Sica: si parla di cifre assurde.

Figlio del regista e attore Vittorio De Sica, Christian ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, quando aveva appena 20 anni. Tutti lo conosciamo per i cinepanettoni, genere sostanzialmente creato da lui e Massimo Boldi. I due sono stati una coppia comica dal 1985 al 2005. I due si sono separati per 13 anni e poi sono tornati a collaborare nel 2018 per il film Amici come prima. Il film attiro molto pubblico visto che aveva riunito una storica coppia comica.

De Sica è sposato con Silvia Verdone, la sorella del famoso attore Carlo Verdone, col quale De Sica ebbe una brutta discussione proprio per via della sorella. Verdone infatti non voleva che Christian uscisse con Silvia e ha sempre cercato di allontanarli. Alla fine i due sono convolati a nozze e hanno avuto due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista.

Christian De Sica, ecco quanto è il suo patrimonio

De Sica di certo non piange miseria: il suo fatturato raggiunge infatti cifre incredibili, da lasciare a bocca aperta. Nonostante le difficoltà e il calo dei guadagni nei film degli ultimi anni, ormai considerati obsoleti e non più divertenti, l’attore ha registrato un fatturato da far girare la testa.

La rivista People With Money lo ha messo al primo posto tra gli attori più pagati al mondo: la stima del fatturato è di 58 milioni di dollari. Anche se il 2020 ha portato solo delusioni all’attore, oggi ha raggiunto un traguardo davvero incredibile posizionandosi in cima alla lista e superando il secondo di ben 30 milioni.

Il calcolo considera il periodo compreso tra settembre 2021 e settembre 2022. I fattori che vengono tenuti in conto per il calcolo sono le retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e gli spot pubblicati per cui è stato pagato.

Il patrimonio, invece, ammonta a ben 185 milioni di dollari netti. La sua ricchezza non deriva solo dalla professione di attore: ha all’attivo diversi investimenti e possiede ristoranti (come Le pizze di Papà Christian), la squadra di calcio Gli angeli di Roma, il marchio di Vodka Pure wonderde Sica – Italia e anche il profumo Da Christian con amore.