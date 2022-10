Re Carlo irriconoscibile: le cause del cambiamento | Immagini virali assurde

Nuove incredibili immagini di Re Carlo stanno facendo il giro del Web. Carlo è completamente irriconoscibile e tutti rimangono stupiti della trasformazione.

Carlo è diventato Re da quasi due mesi ed è già sulla bocca di tutti. I sudditi inglesi e non solo, dopo la morte della Regina Elisabetta ,erano molto curiosi di capire l’operato di Re Carlo. Re Carlo si è trovato davanti una sfida difficile: sostituire sua madre che ha regnato per ben settant’anni con leadership e tenacia.

Al suo fianco c’è Camilla Shand che per volontà della Regina Elisabetta è stata nominata Regina Consorte. In verità, il popolo inglese ed il mondo intero è stato spesso riluttante all’idea della coppia reale, probabilmente a causa della loro relazione clandestina quando Carlo era sposato con Diana.

Diana, principessa indimenticata, ha sofferto di depressione e disturbi alimentari proprio a causa dei ripetuti tradimenti da parte di Carlo con colei che nel 2005 è diventata la sua seconda moglie, Camilla. Le premesse di accettazione da parte degli inglesi, quindi, non erano delle migliori e molti dubitavano della sua capacità di essere un degno erede per la monarchia.

Re Carlo, invece, sta stupendo tutti e, seppur in un così breve lasso di tempo, pare che la sua popolarità insieme a quella di sua moglie sia cresciuta notevolmente come è testimoniato anche dall’aumento dei followers sul loro account ufficiale.

Adesso spunta una foto veramente incredibile che mostra un Carlo in versione completamente diversa. Inutile dire come queste immagini siano diventate tutte virali.

Le immagini di Re Carlo

Quando parliamo di reali, monarchia si parla anche di rigide regole sull’aspetto fisico. E’ necessario ovviamente essere puliti ed ordinati nelle occasioni ufficiali. E’ per questo, appunto, che i membri maschi non dovrebbero portare la barba in modo da apparire sempre eleganti.

Sul Web, però, è circolata una foto di Re Carlo assolutamente inedita che ha spiazzato tutti. La foto mostra Re Carlo con la barba lunga, un look davvero diverso da quello a cui siamo abituati. Un aspetto così strano e differente da far dubitare alcune persone della veridicità della sua natura.

In effetti si tratta di un Photoshop. Alcuni si sono divertiti ad aggiungere la barba ad una foto di Re Carlo inquadrato durante il funerale di sua madre, la Regina Elisabetta. Una scelta sicuramente divertente ed insolita che ha mostrato un altro lato del Re.

Il look di Re Carlo in questa immagine ricorda più Felipe di Spagna il quale porta da molti anni una barba incolta ma curata. E’ un aspetto, invece, molto lontano rispetto a quello della sua famiglia davvero estremamente elegante e precisa. L’unico che si differenzia è ovviamente Harry che ha sempre fatto nella vita e nel look di testa sua.