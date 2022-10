Federica Aversano: “Mi ha detto una cosa…”, le parole di Maria De Filippi dietro le quinte sono sconvolgenti

Federica Aversano ha raccontato di un retroscena che le è capitato dietro le quinte di Uomini e Donne, quando Maria De Filippi le ha detto alcune cose molto particolari.

Federica Aversano, tronista di Uomini e Donne, ha avuto uno scambio molto particolare con Maria De Filippi, la conduttrice del programma tanto seguito. Dietro le quinte la conduttrice le avrebbe detto alcune parole molto forti che Federica non si dimenticherà mai.

Federica non sa se continuerà a partecipare al programma e presto potrebbe tornare alla sua solita vita. Di professione è un’insegnante di Economia e Diritto alle superiori. Lei stessa ha ammesso che vorrebbe presto tornare a scuola, consapevole che la tv non sia lo spazio adatto a lei. “Poi riprenderò in mano la mia vita di sempre. Il programma è senz’altro un’ottima occasione di crescita personale”.

In ogni caso, finché rimarrà sul trono del programma, ha intenzione di fare il proprio gioco e mettere in difficoltà i corteggiatori, con lo scopo di trovare quello che sia disposto a tutto per lei. “Immagino di sì, perché tendo a mostrare prima tutti i miei difetti e solo in un secondo momento i miei pregi. Così facendo, se devono scappare lo fanno subito. Questa è la mia tattica in amore”.

Per questo e altri motivi la Aversano ha ricevuto molte critiche, ma dall’altra parte ci sono altrettante persone che la supportano e hanno compreso la sua storia personale. Federica quindi continuerà per la sua strada finché rimarrà a Uomini e Donne.

Federica Aversano, ecco le parole della De Filippi

Federica Aversano non ha sempre avuto vita facile nel dating show di Canale 5. Prima di essere una tronista è stata corteggiatrice di Matteo Ranieri, e ora ha molti dubbi sul suo ruolo e sull’uomo che cerca. La donna ha anche un figlio piccolo di nome Luciano Giuseppe e quindi cerca qualcuno che accetti questa parte della sua vita e la supporti.

Maria De Filippi, di fronte ai dubbi e alle insicurezze della donna, ha deciso di dirle qualche parola di conforto dietro le quinte. “Lei mi ha detto soltanto una cosa: ‘Fai sempre quello che ti senti, senza dare retta a nessuno’” ha rivelato la donna, riferendo alle parole della De Filippi.

Federica ha inoltre ammesso di sapere che può risultare antipatica a molti, ma ha dei buoni motivi per comportarsi in un certo modo. “In realtà sono una donna che va capita e di questo ne sono certa. Quando le parole, poi, sanno andare oltre l’apparenza e mi conoscono, mi dicono che sono diversa da come appaio” ha spiegato.