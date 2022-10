Al Bano e la malattia: “Devo stare attento”, non può più liberarsene. Il dramma lo tormenta

Al Bano, il noto cantante di origini pugliesi, è costretto a fare i conti con una malattia che non gli lascia scampo e lo tormenterà per sempre. Ecco cos’ha raccontato a riguardo e come la sta affrontando.

Purtroppo Al Bano è costretto ad affrontare tutti i giorni una malattia che lo tormenta da tempo. Si tratta di un male molto fastidioso che porta il cantante a fare diversi sacrifici per evitare di peggiorare la situazione. L’artista ne ha parlato in un’intervista.

Al Bano è uno dei cantanti più conosciuti e seguiti in Italia e ha fatto la storia della musica nel nostro paese. Successi come Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci Sarà, cantati in coppia con Romina Power, sono pezzi indelebili della musica italiana.

La sua carriera è iniziata quando era molto giovane e lavorava anche a Il Dollaro, un ristorante dove faceva il cameriere. Qui ha conosciuto Pino Massara che, vista la sua passione per la musica, gli ha proposto di fare un provino per la sua casa discografica. Il suo talento lo ha portato a diventare tra gli artisti più ascoltati del tempo. È proprio in quegli anni che conosce il suo primo grande amore, la cantante Romina Power.

Al Bano e la malattia

La malattia che ha colpito il cantante è molto fastidiosa e l’artista ci deve avere a che fare ogni giorno. Al Bano ha raccontato che la sua condizione gli ha causato molto dolore e stress di cui non riuscirà mai a liberarsi.

Il cantante ha infatti confessato di soffrire di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica che colpisce la pelle e causa molto fastidio, in alcuni casi diventando anche invalidante. Questa malattia causa squame sulla pelle, secchezza, prurito e sanguinamento. Si tratta quindi di una condizione molto fastidiosa che, se peggiora, può provocare segni permanenti.

Questa malattia può nascere da periodi di forte stress, traumi o anche dai soli fattori genetici. Il cantante non ha parlato di come sia nata in lui, ma ha parlato delle difficoltà di gestirla e tenerla controllata. “Sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress” ha rivelato, “altrimenti il problema ritorna a manifestarsi”.

È probabile che la psoriasi sia emersa in seguito alla scomparsa della figlia Ylenia e alla conseguente fine del suo matrimonio con Romina Power. Furono anni molto difficili per l’artista e la sua forza d’animo, come quella della Power, fu messa a dura prova da una tragedia immensa. Oggi Al Bano è felicemente accompagnato da Loredana Lecciso, ma in vita sua ha attraversato periodi molto difficili.