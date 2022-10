Claudio Amendola e Francesca Neri, ecco cosa c’è dietro la separazione: Se ne occupa lo stesso avvocato di Totti

Un’altra coppia che purtroppo è giunta alla separazione è quella di Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo vent’anni e un figlio (Rocco) i due si sono separati. Le pratiche per la separazione sono già in atto, quindi è cosa fatta, si è già stabilito, nel grande dispiacere dei fan di un altro amore esemplare giunto al termine.

Pochi mesi fa quando si trattava solo di una voce l’attore figlio di Ferruccio Amendola (doppiatore e attore storico del cinema) aveva prontamente smentito anche se si parlava con insistenza dell’accaduto. Sembra che in realtà la crisi fosse in atto da un po’ di tempo, ma Francesca Neri e Claudio Amendola si sono lasciati pacificamente e si sono rivolti allo stesso avvocato di Francesco Totti e hanno raggiunto un accordo extragiudiziale, depositato in tribunale agli inizi di agosto.

Al momento la coppia si sta muovendo per procedere con la separazione legale, sono state infatti depositate le carte del divorzio.

Ciò significa che quando Claudio Amendola ha smentito la separazione, in realtà stava solo salvando le apparenze, e avrebbe detto una bugia per non alzare un polverone mediatico, anche se stavano girando voci circa un suo trasloco avvenuto a metà dell’estate, presumibilmente a luglio e in aggiunta a questi rumors si è parlato anche di una nuova relazione di lui: avrebbe perso la testa.

Il retroscena Amendola pazzo per un’altra?

Dopo più di vent’anni insieme la relazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri si è conclusa. I due hanno un figlio, Rocco nato nel 1999. I due si sono sposati a New York nel dicembre del 2010 e nel corso di questa lunga relazione hanno affrontato tanti momenti belli ma anche alcuni momenti difficili come quello occorso nel 2017 quando Amendola ha avuto un infarto e Francesca Neri ha affrontato insieme a lui la faticosa e lenta ripresa. Allo stesso modo lui le è stato accanto quando lei è stata colpita da una forma di cistite interstiziale cronica.

Per molto tempo Francesca Neri è stata lontana dalle scene abbandonando per un po’ il mondo del cinema e restando chiusa in casa, affrontando i suoi problemi di salute. In quella occasione il marito le è stato vicino. Nonostante il forte legame però, per qualche motivo i due hanno deciso di condurre vite separate.

Al momento l’unica dichiarazione ufficiale mancante è quella del giudice, nel frattempo l’avvocato che si sta occupando della pratica è Antonio Conte, che insieme a Annamaria Bernardini De Pace si stanno occupando della separazione Totti-Blasi.

La coppia Amendola-Neri non è la prima che si separa quest’anno, sembra che il 2022 sia stata un’ecatombe dal punto di vista sentimentale perché diverse coppie celebri sono scoppiate.

Francesca Neri si è invece fatta assistere da Paola Firggione che dovrà trovare un accordo con la controparte, per l’assegno di mantenimento per lei ed il figlio.