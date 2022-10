Adriano Celentano dato per morto: cosa sta succedendo al cantante? Attimi di terrore

La notizia della morte di Adriano Celentano sta facendo il giro del Web lasciando tutti di stucco. Cosa sta succedendo?

Sta circolando una notizia a dir poco sconvolgente che ha allarmato numerosi fan del celebre cantante Adriano Celentano. Si è diffuso il triste annuncio della morte di Celentano ed il mondo è rimasto completamente spiazzato.

In realtà, dietro questa notizia, c’è una verità molto diversa che ha confuso e non poco tutti quanti. A morire, invece, è stato un altro Celentano chiamato Carmine, imprenditore di 29 anni a causa di un incidente stradale. Si sta parlando, quindi, di un caso di omonimia che ha confuso un po’ la stampa ed il mondo del Web.

Carmine Celentano si sarebbe schiantato con la sua moto contro un camion e questo avrebbe causato la morte dell’imprenditore. Una notizia davvero tragica ma che nulla ha a che fare con il cantante che tutto noi conosciamo.

La vittima era originaria di San Valentino Torio in provincia di Salerno e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Una comunità è stata profondamente scossa tanto da spingere il sindaco a dedicare all’uomo un commovente post di cordoglio.

Celentano e la notizia della morte

Con molta probabilità la notizia della morte di Adriano Celentano è circolata non solo per un caso fortuito di similarità di cognome. Secondo alcuni la stampa avrebbe approfittato di questa coincidenza per diffondere deliberatamente una notizia manipolata e scatenare le reazioni delle persone.

Infatti, molte testate hanno riportato titoli ambigui inserendo soltanto il cognome “Celentano” per confondere i lettori. Twitter si è riempito di messaggi straniti, incuriositi e spaventati per la notizia ricevuta e il nome del cantante è andato subito in trend sul social.

La verità è che Adriano non è certo morto ma non si è lasciato toccare questa invettiva mediatica e ha ignorato le bufale circolate su di lui. Durante il periodo della diffusione dell’annuncio Celentano, invece, ha dedicato un post di cordoglio per la morte di Piero Angela, grandissimo divulgatore scientifico italiano.

Qualche tempo fa si vociferava un suo ritorno in tv con un programma chiamato “Il conduttore”. Le cause della rinuncia, però, non sono note. Si tratterebbe di divergenze tra i vertici delle reti e lui stesso.

Adriano Celentano, forse in maniera provocatoria, aveva lamentato in un’intervista il funzionamento attuale dei Talk show, programma in cui secondo l’artista manca sempre di più il diritto di replica ed il contraddittorio. Chissà se quest’anno Celentano ci sorprenderà e ritornerà tra i palinsesti del piccolo schermo.